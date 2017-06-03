Арустамян: «Локомотив» в ближайшее время продлит контракт с Алексеем Миранчуком»

Спортивный комментатор Нобель Арустамян заявил, что «Локомотив» близок к продлению контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком. По смовам Арустамяна, новое соглашение будет рассчитано до лета 2021 года.

«Сага о будущем Миранчука вот-вот завершится. «Локомотив» близок к продлению контракта с игроком до конца сезона-2020/2021. Через несколько дней состоится завершающий раунд переговоров, где, возможно, уже будет подписан новый контракт. Одним из решающих факторов стало желание самого Алексея остаться в «Локомотиве», – написал Арустамян в своем аккаунте в твиттере.

Ранее сообщалось, что Миранчуком интересуется «Спартак» и «Рубин».

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