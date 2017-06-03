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  • Арустамян: «Локомотив» в ближайшее время продлит контракт с Алексеем Миранчуком»

Арустамян: «Локомотив» в ближайшее время продлит контракт с Алексеем Миранчуком»

3 июня 2017, 14:10
10

Спортивный комментатор Нобель Арустамян заявил, что «Локомотив» близок к продлению контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком. По смовам Арустамяна, новое соглашение будет рассчитано до лета 2021 года.

«Сага о будущем Миранчука вот-вот завершится. «Локомотив» близок к продлению контракта с игроком до конца сезона-2020/2021. Через несколько дней состоится завершающий раунд переговоров, где, возможно, уже будет подписан новый контракт. Одним из решающих факторов стало желание самого Алексея остаться в «Локомотиве», – написал Арустамян в своем аккаунте в твиттере.

Ранее сообщалось, что Миранчуком интересуется «Спартак» и «Рубин».

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Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Алексей Арустамян Нобель
Комментарии (10)
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APchelov
1496489299
Прямо такая горячая новость. Не подождать. Анекдот. Подпишет, тогда и говори )))
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hevbn 28
1496489313
Это конечно хорошо для болельщиков Локо. оставить у себя Алексея, но по моему сейчас для команды важнее , чтобы появился тренер побыстрее , я вообще считаю что решение трансферной политике должны вестись с учетом мнения тренера , а вдруг Локо. возьмет тренера которому Миранчук не очень то и нужен будет, хотя зачем такой тренер , но мало ли .
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спартак спартаков1
1496491892
нашли звезду блин
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dok66
1496494365
А с каких это пор спортивные комментаторы начали давать информацию о контрактах ? Для это существую пресс-атташе , спортивные директора ФК , президенты ФК на худой конец !
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BorisoW
1496496731
Ну весной он получше выглядел,не знаю кому как,моё личное мнение,немного зазвездился,а так лучше уехать в топ 5 чемпов,там у него есть реальный шанс звездой стать,а в России от похвал размякнет,и будет как Кокорин например...
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tank219
1496496889
Помнится в молодости я изучал как работает китайская пропаганда и какие у нее источники. Коротко примерно так - один солдат сказал, что завтра войска Сибирского военного округа нарушат нашу границу и тд, и тп. Вот так и Арустамян, мы его зовем Нолик Арустамян, придумал себе красивое погоняло ИНСАЙДЕР, по-русски СПЛЕТНИК, высасыватель из пальца и справочника Фонаревского. Катается Нолик-колобок с канала на канал, сам ничего путного не делает, но везде при делах и в теме, закатывает загадочно глазенки, типа - ну я то точно знаю. Прилип как банный лист к ж...
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life85
1496510936
Интереснее было бы посмотреть на него в лиге чемпионов (в Спартаке).
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