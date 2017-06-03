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    Арустамян: «Локомотив» в ближайшее время продлит контракт с Алексеем Миранчуком»

    Спортивный комментатор Нобель Арустамян заявил, что «Локомотив» близок к продлению контракта с полузащитником Алексеем Миранчуком. По смовам Арустамяна, новое соглашение будет рассчитано до лета 2021 года.

    «Сага о будущем Миранчука вот-вот завершится. «Локомотив» близок к продлению контракта с игроком до конца сезона-2020/2021. Через несколько дней состоится завершающий раунд переговоров, где, возможно, уже будет подписан новый контракт. Одним из решающих факторов стало желание самого Алексея остаться в «Локомотиве», – написал Арустамян в своем аккаунте в твиттере.

    Ранее сообщалось, что Миранчуком интересуется «Спартак» и «Рубин».

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    Источник: Twitter

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    03.06.2017 14:10
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +673

      life85 3 июня 2017, 20:28

      Интереснее было бы посмотреть на него в лиге чемпионов (в Спартаке).

      -3
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      Рейтинг: -45

      Андрей3088 > life85 4 июня 2017, 00:56

      Мечтай

      -3
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      Рейтинг: +563

      tank219 3 июня 2017, 16:34

      Помнится в молодости я изучал как работает китайская пропаганда и какие у нее источники. Коротко примерно так - один солдат сказал, что завтра войска Сибирского военного округа нарушат нашу границу и тд, и тп. Вот так и Арустамян, мы его зовем Нолик Арустамян, придумал себе красивое погоняло ИНСАЙДЕР, по-русски СПЛЕТНИК, высасыватель из пальца и справочника Фонаревского. Катается Нолик-колобок с канала на канал, сам ничего путного не делает, но везде при делах и в теме, закатывает загадочно глазенки, типа - ну я то точно знаю. Прилип как банный лист к ж...

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > tank219 3 июня 2017, 18:14

      Ну ты подтвердил мое мнение по этой статейке .

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      Рейтинг: +268

      BorisoW 3 июня 2017, 16:32

      Ну весной он получше выглядел,не знаю кому как,моё личное мнение,немного зазвездился,а так лучше уехать в топ 5 чемпов,там у него есть реальный шанс звездой стать,а в России от похвал размякнет,и будет как Кокорин например...

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      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июня 2017, 15:52

      А с каких это пор спортивные комментаторы начали давать информацию о контрактах ? Для это существую пресс-атташе , спортивные директора ФК , президенты ФК на худой конец !

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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > dok66 3 июня 2017, 18:04

      это не информация, а слухи и сплетни! кто то где то что то ляпнул и понеслась... а все те, кого ты перечислил это официальные лица и за дезу они получают приличных п...лей собственно таких же они получают и за то, что они сливают всю инфу о происходящем в клубе в прессу...

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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 3 июня 2017, 15:11

      нашли звезду блин

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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 3 июня 2017, 14:28

      Это конечно хорошо для болельщиков Локо. оставить у себя Алексея, но по моему сейчас для команды важнее , чтобы появился тренер побыстрее , я вообще считаю что решение трансферной политике должны вестись с учетом мнения тренера , а вдруг Локо. возьмет тренера которому Миранчук не очень то и нужен будет, хотя зачем такой тренер , но мало ли .

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 июня 2017, 14:28

      Прямо такая горячая новость. Не подождать. Анекдот. Подпишет, тогда и говори )))

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