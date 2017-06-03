Шмейхель не поможет Дании из-за травмы бедра

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель вынужден покинуть расположение сборной Дании. Футболист получил травму на одной из тренировок. 30-летний вратарь травмировал бедро. Восстановление займет несколько недель, то есть он пропустит ближайшие игры национальной команды. В заявке его заменил Давид Йенсен из «Утрехта».

Напомним, что сборная Дании сыграет 6 июня товарищеский матч с Германией, а 10 июня проведет встречу отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Казахстана.