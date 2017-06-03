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    Шмейхель не поможет Дании из-за травмы бедра

    Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель вынужден покинуть расположение сборной Дании. Футболист получил травму на одной из тренировок. 30-летний вратарь травмировал бедро. Восстановление займет несколько недель, то есть он пропустит ближайшие игры национальной команды. В заявке его заменил Давид Йенсен из «Утрехта».

    Напомним, что сборная Дании сыграет 6 июня товарищеский матч с Германией, а 10 июня проведет встречу отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Казахстана.

    Источник: Twitter

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    03.06.2017 10:32
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 5 июня 2017, 07:09

      Печалька, но ничего. У Дании неплохие запасные киперы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июня 2017, 13:30

      У Казахстана появился шанс !

      0
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      ...
      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > dok66 5 июня 2017, 07:11

      Дания не из разряда команд одного игрока.
      А шанс - он у кого угодно есть при любых раскладах.

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