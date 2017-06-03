Широков верит, что Кержаков еще способен принести пользу «Зениту»

При соблюдении 8-ми условий он ещё и лучшим бомбардиром может стать. 1) чтоб не напрягаться на поле выходить за 10 минут до окончания матча. 2) сборная лучших игроков мира играет под Кержаковым и имеет право только отдавать ему голевые пасы 3) 2 мельдония до и 2 мендолия после...... ну и так далее.
Бывший полузащитник сборной России Роман Широков уверен, что нападающий «Зенита» Александр Кержаков все еще может приносить пользу команде. По его словам, такому футболисту рано завершать карьеру.
– С Кержаковым связь поддерживаете?
– Общаюсь.
– Говорил ли он о своем будущем? Сергей Шнуров недавно заявил, что форвард летом станет тренером.
– Об этом не спрашивал. Мне кажется, Саша еще планирует поиграть. Если получится, то, думаю, продлит контракт.
– Пользу Кержаков еще может приносить?
– Давно не видел его на тренировках. Но если форвард в команде и периодически выходил на замены, значит, может. Зная Кержакова, уверен, что он способен помочь «Зениту».