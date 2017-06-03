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    Широков верит, что Кержаков еще способен принести пользу «Зениту»

    Бывший полузащитник сборной России Роман Широков уверен, что нападающий «Зенита» Александр Кержаков все еще может приносить пользу команде. По его словам, такому футболисту рано завершать карьеру.

    – С Кержаковым связь поддерживаете?

    – Общаюсь.

    – Говорил ли он о своем будущем? Сергей Шнуров недавно заявил, что форвард летом станет тренером.

    – Об этом не спрашивал. Мне кажется, Саша еще планирует поиграть. Если получится, то, думаю, продлит контракт.

    – Пользу Кержаков еще может приносить?

    – Давно не видел его на тренировках. Но если форвард в команде и периодически выходил на замены, значит, может. Зная Кержакова, уверен, что он способен помочь «Зениту».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.06.2017 07:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 3 июня 2017, 11:09

      При соблюдении 8-ми условий он ещё и лучшим бомбардиром может стать. 1) чтоб не напрягаться на поле выходить за 10 минут до окончания матча. 2) сборная лучших игроков мира играет под Кержаковым и имеет право только отдавать ему голевые пасы 3) 2 мельдония до и 2 мендолия после...... ну и так далее.

      -1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 3 июня 2017, 10:07

      Дзюба инвалид, колено болит. Саша, тряхни стариной!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 июня 2017, 09:38

      вместо Дзюбы в сборную да и самого Широкова надо пригласить

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