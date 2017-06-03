Широков верит, что Кержаков еще способен принести пользу «Зениту»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков уверен, что нападающий «Зенита» Александр Кержаков все еще может приносить пользу команде. По его словам, такому футболисту рано завершать карьеру.
– С Кержаковым связь поддерживаете?
– Общаюсь.
– Говорил ли он о своем будущем? Сергей Шнуров недавно заявил, что форвард летом станет тренером.
– Об этом не спрашивал. Мне кажется, Саша еще планирует поиграть. Если получится, то, думаю, продлит контракт.
– Пользу Кержаков еще может приносить?
– Давно не видел его на тренировках. Но если форвард в команде и периодически выходил на замены, значит, может. Зная Кержакова, уверен, что он способен помочь «Зениту».
Источник: «Спорт-Экспресс»