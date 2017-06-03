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  • Широков верит, что Кержаков еще способен принести пользу «Зениту»

Широков верит, что Кержаков еще способен принести пользу «Зениту»

3 июня 2017, 07:19
4

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков уверен, что нападающий «Зенита» Александр Кержаков все еще может приносить пользу команде. По его словам, такому футболисту рано завершать карьеру.

– С Кержаковым связь поддерживаете?

– Общаюсь.

– Говорил ли он о своем будущем? Сергей Шнуров недавно заявил, что форвард летом станет тренером.

– Об этом не спрашивал. Мне кажется, Саша еще планирует поиграть. Если получится, то, думаю, продлит контракт.

– Пользу Кержаков еще может приносить?

– Давно не видел его на тренировках. Но если форвард в команде и периодически выходил на замены, значит, может. Зная Кержакова, уверен, что он способен помочь «Зениту».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр Широков Роман
Комментарии (4)
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Garrincha58
1496471910
вместо Дзюбы в сборную да и самого Широкова надо пригласить
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paracetamol
1496473632
Дзюба инвалид, колено болит. Саша, тряхни стариной!
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RedWhiteFans2
1496477388
При соблюдении 8-ми условий он ещё и лучшим бомбардиром может стать. 1) чтоб не напрягаться на поле выходить за 10 минут до окончания матча. 2) сборная лучших игроков мира играет под Кержаковым и имеет право только отдавать ему голевые пасы 3) 2 мельдония до и 2 мендолия после...... ну и так далее.
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VVM1964
1496482045
" Кержаков еще способен принести пользу «Зениту» " - МУДРЫМ СОВЕТОМ .
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