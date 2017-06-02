Льорис установил рекорд по количеству матчей за сборную Франции среди вратарей

Сборная Франции обыграла команду Парагвая в товарищеском матче со счетом 5:0. Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис вышел в стартовом составе коллектива Дидье Дешама.

Для 30-летнего Льориса матч стал 88-м в составе национальной команды. Показатель является рекордным среди всех вратарей, заигранных за сборную.

В минувшем клубном сезоне Льорис принял участие в 43-х играх «шпор». Команда Маурисио Покеттино завершила сезон в английской Премьер-лиге на втором месте в турнирной таблице.

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