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    Льорис установил рекорд по количеству матчей за сборную Франции среди вратарей

    Сборная Франции обыграла команду Парагвая в товарищеском матче со счетом 5:0. Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис вышел в стартовом составе коллектива Дидье Дешама.

    Для 30-летнего Льориса матч стал 88-м в составе национальной команды. Показатель является рекордным среди всех вратарей, заигранных за сборную.

    В минувшем клубном сезоне Льорис принял участие в 43-х играх «шпор». Команда Маурисио Покеттино завершила сезон в английской Премьер-лиге на втором месте в турнирной таблице.

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    Источник: Opta

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    02.06.2017 22:12
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