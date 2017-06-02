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    «Газпром» продлил спонсорский контракт с «Шальке-04»

    Компания «Газпром» останется спонсором футбольного клуба «Шальке-04» до 2022 года. Об этом сообщил официальный представитель российского газового холдинга Сергей Куприянов.

    «Соглашение продлено до 2022 года. Подписание нового контракта состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума», – сказал Куприянов.

    Напомним, что «Газпром» является спонсором «Шальке» с 2006 года. В минувшем сезоне чемпионата Германии клуб из Гельзенкирхена занял десятое место в турнирной таблице.

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    Источник: ТАСС

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    02.06.2017 14:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 2 июня 2017, 16:06

      Могли бы поддержать российскую команду, хотя бы Ростов, а не проклятых империалистов

      2
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 2 июня 2017, 15:55

      Вот суки ............Для Ростова денег нет- команду разберут....А для немцев- пожалуйста...

      2
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      ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > zico2205 2 июня 2017, 16:09

      Во 1-х,Газпром не является спонсором Ростова,поэтому не надо сравнивать солёное с квадратным
      Во 2-х, спонсорство,это взаимовыгодный менеджмент,где обе стороны получают прибыль
      В 3-х,Газпром является спонсором 5-и клубов,а так же генеральным спонсором ЛЧ,но это тебя как-то не особо волнует.
      В 4-х, если бы Газпром начал раскидывать бабло на убыточные клубы,которые живут за счёт бюджета региона,то:
      1)Не получал бы прибыль
      2)Мог понести серьёзные санкции т.к. стал бы 2-м спонсором клуба из РФПЛ. Из-за этого кстати,Ред Бул, который спонсирует одноимённый клуб из Австрии и Германии не может иметь 2-х представителей в одном турнире,иначе им хана.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 > GoldPlayFIFARus9 2 июня 2017, 18:05

      Я посмотрю , ты очень умный ! Никак сотрудник Газпрома . Тогда ответь :
      Во-первых спонсором каких клубов является Газпром ?
      Во-вторых , спонсор ЛЧ - это просто работа на свой имидж и свою прибыль . Где здесь развитие российского футбола ?
      В-третьих , Газпром получает прибыл не за счет футбола , а за счет недр опять же Российской Федерации . А недра - это не собственность Газпрома !
      И в-четвертых , причем здесь Ред Бул ? А клубы в в РФ поэтому и живут за счет бюджета регионов , что такие как Газпром тратит бабки за бугром , а не РФ !

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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 > dok66 2 июня 2017, 18:41

      1)Ред Бул здесь при том,что это сравнительный пример того,что у одного спонсора,не может быть 2 клуба в лиге. Не уж то так сложно чуть-чуть включить голову и подумать?
      2) Команды которые спонсирует Газпром тебе поможет найти и-нет,эта информация в открытом доступе
      3)При чём тут Газпром и развития российского футбола? Ты думаешь что спонсор МЮ "Шевроле" занимается развитием футбола Англии? Или что спонсор Арсенала Эмирайтс этим занимается? Окстись,хватит уже ересь нести(и да,как н странно,но как раз таки Газпром этим занимается,строя свои спортивные комплексы,их несколько десятков в нашем городе).
      4) При чём тут Газпром и то,что клубы живут за счёт бюджета региона? Ты там что-то нюхаешь что ли? Как ты сравниваешь тёплое с треугольником? Ты бы ещё свой цвет глаз сравнил с микроволновкой.
      Клубы РФ живут только за счёт бюджетов региона только потому, что у них бездарное руководство - в частности менеджмент. Профессиональные клубы в Европе уже давно никакого отношения не имеют к городскому бюджету.Это мы ещё в середине 20-го века застряли. Клубы должны жить за счёт спонсоров,и чёткого менеджмента(продажа атрибутики,билетов, ТВ-трансляций и т.п..). А у нас условная Томь или Амкар играют по схеме 5-5-0, с галимыми нулями на табло. Так кто будет хотеть покупать права на ТВ-трансляцию? Много ли болельщиков они смогут собрать? А что руководство клуба делает?

      -3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > GoldPlayFIFARus9 2 июня 2017, 19:02

      Ну точно , оченьььь умный !

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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июня 2017, 15:10

      И чем же эта Шальке лучше какого-нибудь Амкара , или КС на худой конец! Просто Газпрому нужна Европа , как рынок ! И ничего личного !

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      Рейтинг: +1168

      Argon 2 июня 2017, 14:50

      Уроды! Деньги заработанные в России должны вкладываться в Россию, а не в гейропу.

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      Рейтинг: +581

      Чеба > Argon 2 июня 2017, 15:05

      Этим людям по.уй на граждан России. У них в глазах только зеленая бумага!

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