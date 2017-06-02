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«Газпром» продлил спонсорский контракт с «Шальке-04»

2 июня 2017, 14:41
9

Компания «Газпром» останется спонсором футбольного клуба «Шальке-04» до 2022 года. Об этом сообщил официальный представитель российского газового холдинга Сергей Куприянов.

«Соглашение продлено до 2022 года. Подписание нового контракта состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума», – сказал Куприянов.

Напомним, что «Газпром» является спонсором «Шальке» с 2006 года. В минувшем сезоне чемпионата Германии клуб из Гельзенкирхена занял десятое место в турнирной таблице.

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Источник: ТАСС
Германия. Бундеслига Шальке-04
Комментарии (9)
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Argon
1496404211
Уроды! Деньги заработанные в России должны вкладываться в Россию, а не в гейропу.
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dok66
1496405406
И чем же эта Шальке лучше какого-нибудь Амкара , или КС на худой конец! Просто Газпрому нужна Европа , как рынок ! И ничего личного !
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zico2205
1496408137
Вот суки ............Для Ростова денег нет- команду разберут....А для немцев- пожалуйста...
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vgarakh
1496408815
Могли бы поддержать российскую команду, хотя бы Ростов, а не проклятых империалистов
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