«Газпром» продлил спонсорский контракт с «Шальке-04»

Компания «Газпром» останется спонсором футбольного клуба «Шальке-04» до 2022 года. Об этом сообщил официальный представитель российского газового холдинга Сергей Куприянов.

«Соглашение продлено до 2022 года. Подписание нового контракта состоялось в рамках Петербургского международного экономического форума», – сказал Куприянов.

Напомним, что «Газпром» является спонсором «Шальке» с 2006 года. В минувшем сезоне чемпионата Германии клуб из Гельзенкирхена занял десятое место в турнирной таблице.

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