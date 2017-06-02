Фалькао: «Хочу продолжить чудесную историю «Монако»!»

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао в минувший четверг продлил контракт с клубом.

«Я рад, что продолжу выступать в «Монако». После невероятного сезона, в котором я вновь обрел себя, у меня было только одно желание: продолжить эту чудесную историю! Я убежден, что наш проект будет не менее захватывающим и в следующем сезоне. Я верю, что нам по плечу самые сложные задачи...» – сказал Фалькао.

Новое соглашение рассчитано до лета 2020 года. В минувшем сезоне чемпионата Франции Фалькао записал на свой счет 21 гол в 27 матчах.