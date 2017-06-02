Бабаев: «Еременко нацелен на возвращение»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о возможном возвращении полузащитника Романа Еременко, который был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, а именно – употребление кокаина.

– Судя по всему, срок дисквалификации не удастся существенно снизить. Значит, Еременко надолго остался без футбола и даже не имеет права тренироваться с командой. От всей души желаю ему терпения и удачи. Но вернуться в такой ситуации в футбол – сродни подвигу. Проще это сделать даже после разрыва передней связки!

– Еременко психологически не сломался?

– Он ясно дал понять, что нацелен на возвращение. Поддерживает себя в форме. Рук не опустил, не потерял себя. Молодец. У него появилась возможность гораздо больше времени уделять семье. Нужно отдать должное его родственникам, они очень правильно себя ведут. И родители, и супруга, и старший брат, и друзья, что называется, не дают ему расслабиться.