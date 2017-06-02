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    Бабаев: «Еременко нацелен на возвращение»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о возможном возвращении полузащитника Романа Еременко, который был дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, а именно – употребление кокаина.

    – Судя по всему, срок дисквалификации не удастся существенно снизить. Значит, Еременко надолго остался без футбола и даже не имеет права тренироваться с командой. От всей души желаю ему терпения и удачи. Но вернуться в такой ситуации в футбол – сродни подвигу. Проще это сделать даже после разрыва передней связки!

    – Еременко психологически не сломался?

    – Он ясно дал понять, что нацелен на возвращение. Поддерживает себя в форме. Рук не опустил, не потерял себя. Молодец. У него появилась возможность гораздо больше времени уделять семье. Нужно отдать должное его родственникам, они очень правильно себя ведут. И родители, и супруга, и старший брат, и друзья, что называется, не дают ему расслабиться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2017 09:32
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 3 июня 2017, 08:44

      Наркоманам не место.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      okolofutbola 2 июня 2017, 21:59

      Не дают ему расслабиться,постоянно держать его под кайфом.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 2 июня 2017, 20:22

      Да кому теперь нужен этот нарик то.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      chempion_cska 2 июня 2017, 11:40

      Рома держись, ждем тебя в ЦСКА!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июня 2017, 10:41

      Роман должен вернуться в футбол . Талант !

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 2 июня 2017, 10:27

      Рома себя еще проявит !

      5
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