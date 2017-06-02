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    Бабаев: «Работа Слуцкого в Англии будет прорывом для всего российского футбола»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, что клуб поддерживает связь с бывшим тренером команды Леонидом Слуцким. По его словам, он не удивлен тем, что российский специалист решил продолжить работу в Англии.

    – Роман Юрьевич, когда уже Слуцкий, наконец, возглавит английский клуб?

    – Регулярно общаемся с Леонидом Викторовичем. Скучаем. Ребята тоже поддерживают связь. Он родной человек для клуба и команды.

    Очень рады, что Слуцкий не пошел легким путем и в очередной раз показал, что является нестандартным человеком, личностью. Он не разменивается на другие варианты, хотя, уверен, они есть. В том числе из России. Надеюсь, в ближайшее время Леонид Викторович получит работу в Англии. Это станет настоящим прорывом для всего российского футбола.

    Поражает, что буквально за полтора-два месяца выучил английский язык так, что ему может позавидовать любой специалист в клубе, кто отвечает за международные отношения. Включая меня!

    – Не верили, что так быстро можно освоить другой язык?

    – Признаюсь, относился скептически. Слуцкий не учил язык в школе. Но Леонид Викторович сделал невозможное. Думаю, многие иностранцы в АПЛ, включая Антонио Конте, знают английский хуже!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.06.2017 06:52
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +25

      Ilos 2 июня 2017, 18:51

      сломает все скамейки....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 2 июня 2017, 16:59

      Достойно!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +837

      eleng 2 июня 2017, 16:24

      Слуцкий - нормальный тренер, по меркам рос. футбола, но без крышевания Абрамовичем, у него не было бы даже и мысли претендовать на что-то в Англии.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +83

      Alan_15 2 июня 2017, 11:31

      Наверное Бабаев , имел ввиду , что отсутствие Слуцкого в России может стать благом для российского футбола !)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol > Alan_15 2 июня 2017, 12:10

      Правильное замечание на дешевый пиар.

      -1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июня 2017, 10:34

      Время покажет .

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2862

      nemolod 2 июня 2017, 10:27

      То,что английский выучил,находясь постоянно в данной языковой среде-это неудивительно! А вот по поводу его будущего "прорыва",особенно в АПЛ-большие сомнения-ведь без связей и рекомендаций не то что предлагать работу,но и разговаривать никто не будет-так что самое реальное-это какой-нибудь второразрядный клуб с российским олигархом во главе,что равносильно нашему пердиву!

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      Рейтинг: +59

      slavko33002 2 июня 2017, 10:11

      А кто его берет?

      0
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      Рейтинг: +461

      red_blue_fury 2 июня 2017, 09:49

      Ни один я подумал проооо......... "Лет ми спик фром май харт)))))))))))))))

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      Рейтинг: +503

      xapaycm 2 июня 2017, 08:28

      По крайней мере старается достигнуть прогресса.

      На фоне множества наших тренеров-соотечественников, мечущихся в россии из клуба в клуб при нулевых достижениях, это выглядит солиднее.

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      Рейтинг: +24996

      bset 2 июня 2017, 08:25

      Вот положительный результат работы в Англии будет прорывом. Пока рано говорить. А в плане языка - неудивительно. Слуцкий - творческий человек, а таким людям языки даются проще.

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