Бабаев: «Работа Слуцкого в Англии будет прорывом для всего российского футбола»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, что клуб поддерживает связь с бывшим тренером команды Леонидом Слуцким. По его словам, он не удивлен тем, что российский специалист решил продолжить работу в Англии.

– Роман Юрьевич, когда уже Слуцкий, наконец, возглавит английский клуб?

– Регулярно общаемся с Леонидом Викторовичем. Скучаем. Ребята тоже поддерживают связь. Он родной человек для клуба и команды.

Очень рады, что Слуцкий не пошел легким путем и в очередной раз показал, что является нестандартным человеком, личностью. Он не разменивается на другие варианты, хотя, уверен, они есть. В том числе из России. Надеюсь, в ближайшее время Леонид Викторович получит работу в Англии. Это станет настоящим прорывом для всего российского футбола.

Поражает, что буквально за полтора-два месяца выучил английский язык так, что ему может позавидовать любой специалист в клубе, кто отвечает за международные отношения. Включая меня!

– Не верили, что так быстро можно освоить другой язык?

– Признаюсь, относился скептически. Слуцкий не учил язык в школе. Но Леонид Викторович сделал невозможное. Думаю, многие иностранцы в АПЛ, включая Антонио Конте, знают английский хуже!