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  • Бабаев: «Работа Слуцкого в Англии будет прорывом для всего российского футбола»

Бабаев: «Работа Слуцкого в Англии будет прорывом для всего российского футбола»

2 июня 2017, 06:52
15

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, что клуб поддерживает связь с бывшим тренером команды Леонидом Слуцким. По его словам, он не удивлен тем, что российский специалист решил продолжить работу в Англии.

– Роман Юрьевич, когда уже Слуцкий, наконец, возглавит английский клуб?

– Регулярно общаемся с Леонидом Викторовичем. Скучаем. Ребята тоже поддерживают связь. Он родной человек для клуба и команды.

Очень рады, что Слуцкий не пошел легким путем и в очередной раз показал, что является нестандартным человеком, личностью. Он не разменивается на другие варианты, хотя, уверен, они есть. В том числе из России. Надеюсь, в ближайшее время Леонид Викторович получит работу в Англии. Это станет настоящим прорывом для всего российского футбола.

Поражает, что буквально за полтора-два месяца выучил английский язык так, что ему может позавидовать любой специалист в клубе, кто отвечает за международные отношения. Включая меня!

– Не верили, что так быстро можно освоить другой язык?

– Признаюсь, относился скептически. Слуцкий не учил язык в школе. Но Леонид Викторович сделал невозможное. Думаю, многие иностранцы в АПЛ, включая Антонио Конте, знают английский хуже!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Слуцкий Леонид Конте Антонио Бабаев Роман
Комментарии (15)
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Опорник84
1496376288
Прорыв! Лишь-бы не обгадился в этой Англии!
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acer2003
1496380573
Когда Слуцкий возглавит клуб Чемпионшип или АПЛ и покажет хотя бы мало мальский результат будет разговор.Пока это всё - детский лепет ))
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bset
1496381114
Вот положительный результат работы в Англии будет прорывом. Пока рано говорить. А в плане языка - неудивительно. Слуцкий - творческий человек, а таким людям языки даются проще.
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xapaycm
1496381311
По крайней мере старается достигнуть прогресса.
На фоне множества наших тренеров-соотечественников, мечущихся в россии из клуба в клуб при нулевых достижениях, это выглядит солиднее.
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nemolod
1496388425
То,что английский выучил,находясь постоянно в данной языковой среде-это неудивительно! А вот по поводу его будущего "прорыва",особенно в АПЛ-большие сомнения-ведь без связей и рекомендаций не то что предлагать работу,но и разговаривать никто не будет-так что самое реальное-это какой-нибудь второразрядный клуб с российским олигархом во главе,что равносильно нашему пердиву!
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dok66
1496388898
Время покажет .
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Alan_15
1496392305
Наверное Бабаев , имел ввиду , что отсутствие Слуцкого в России может стать благом для российского футбола !)
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eleng
1496409852
Слуцкий - нормальный тренер, по меркам рос. футбола, но без крышевания Абрамовичем, у него не было бы даже и мысли претендовать на что-то в Англии.
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alexfilatov
1496411972
Достойно!
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Ilos
1496418665
сломает все скамейки....
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