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Кержаков: «Вообще не понимаю, что такое «Тосно»

2 июня 2017, 01:53
46

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал выход «Тосно» в РФПЛ. Российского форварда озадачил тот факт, что команда из Ленинградской области проводит домашние матчи на стадионе в Новгороде.

«Если честно, я вообще пока не понимаю, что такое «Тосно». Команда Ленинградской области и играет в Новгороде. Для меня непонятно, что это за явление.

Если вы делаете команду Ленинградской области, то давайте стараться делать так, чтобы она и играла в области. Стройте стадион, увеличьте трибуны в Тихвине и играйте там. А играть в Новгороде и представлять Ленинградскую область – это странно», — сказал Кержаков в эфире программы OFFSIDE.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тосно Зенит Кержаков Александр
Комментарии (46)
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Казак88
1496373071
Санчик, будешь в Арарате, всё поймешь
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виктоша
1496373623
Томь в Перми играла, Амкар в Уфе, Крылья еще где-то там. Нормально для России. Не всем понятны проблемы бедных клубов.
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Каратель помойников
1496378092
ну гнилишко этот керж,стрелок по воробьям куев,пройдё 2-3 года и молодежь будет говорить "а что такое кержаков?это тот кто на стадионах птиц пугает?"
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Томь вперёд
1496380958
Подзажрался ты, Саша! Совсем сенаторская дочурка из тебя мозги видимо высосала!
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brost
1496381156
Надоели уже про Тосно ныть. Это наконец-то еще один частный клуб в премьер лиге, который будет эффективным, в отличные от распилочных команд, финансируемых из местных бюджетов.
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ДСА
1496381857
Когда обыграют Зенит, поймешь.
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spartach n1
1496383851
Получать зарплату за сидение на лавке,вот что странно !
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gandyv
1496385130
Я не понимаю, что такое за явление - Кержаков.
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splint1989
1496385378
Просто весь бюджет ушел на Ваш стадион, и команде из области даже денег не дают на новую арену, странное явление, но не для России
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VOLK83
1496391006
Честно бились ребята, вышли в РПФЛ. А что стадиона своего нет... это надо спросить у зажравшихся у власти, только и кричат, что спорт надо развивать, чинуши! Керж, забыл как сам пробивался из Ленинградской области в большой футбол, память быстро отшибает от огромных денжищ)
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