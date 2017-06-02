Кержаков: «Вообще не понимаю, что такое «Тосно»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал выход «Тосно» в РФПЛ. Российского форварда озадачил тот факт, что команда из Ленинградской области проводит домашние матчи на стадионе в Новгороде.

«Если честно, я вообще пока не понимаю, что такое «Тосно». Команда Ленинградской области и играет в Новгороде. Для меня непонятно, что это за явление.

Если вы делаете команду Ленинградской области, то давайте стараться делать так, чтобы она и играла в области. Стройте стадион, увеличьте трибуны в Тихвине и играйте там. А играть в Новгороде и представлять Ленинградскую область – это странно», — сказал Кержаков в эфире программы OFFSIDE.

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