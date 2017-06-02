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    Кержаков: «Вообще не понимаю, что такое «Тосно»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков прокомментировал выход «Тосно» в РФПЛ. Российского форварда озадачил тот факт, что команда из Ленинградской области проводит домашние матчи на стадионе в Новгороде.

    «Если честно, я вообще пока не понимаю, что такое «Тосно». Команда Ленинградской области и играет в Новгороде. Для меня непонятно, что это за явление.

    Если вы делаете команду Ленинградской области, то давайте стараться делать так, чтобы она и играла в области. Стройте стадион, увеличьте трибуны в Тихвине и играйте там. А играть в Новгороде и представлять Ленинградскую область – это странно», — сказал Кержаков в эфире программы OFFSIDE.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2017 01:53
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 2 июня 2017, 17:39

      Это твоё будущее, Санёк,
      Так сказать качественный прыжок.

      1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 2 июня 2017, 12:15

      Наверно Сашке закинули приманку на переход в Тосну.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июня 2017, 11:38

      Звиздеть много что-то стал, лучше бы своими прямыми обязанностями занимался.

      3
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      Рейтинг: +385

      VOLK83 2 июня 2017, 11:10



      Честно бились ребята, вышли в РПФЛ.
      А что стадиона своего нет... это надо спросить у зажравшихся у власти, только и кричат, что спорт надо развивать, чинуши!
      Керж, забыл как сам пробивался из Ленинградской области в большой футбол, память быстро отшибает от огромных денжищ)

      6
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      Рейтинг: +806

      jet andy 2 июня 2017, 10:57

      Саша, причем тут Тихвин? Это был временный стадион как и в Новгороде. ФК Тосно должен играть в Тосно, но видимо такого не будет.

      2
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 2 июня 2017, 10:40

      Тосно заявит Петровича. Иначе им лицензию не дадут. А календарь можно уладить, Зениту проблем не будет.

      0
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      Рейтинг: +383

      VASoMeat 2 июня 2017, 10:37

      Желаю Тосно хорошо выступить в чемпеонате!Да и в матче зенытиков чтоб Саша с лавки смог разглядеть что такое Тосно!

      0
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 2 июня 2017, 10:30

      что ты такое!!!????

      -1
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июня 2017, 10:29

      Радуйся лучше , Саша . У вас в Питере появилось право выбора. А то кроме Зенита и деваться было некуда ..

      3
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 2 июня 2017, 10:25

      Новгород и Тихвин это конечно хорошо, но они собираются играть на Петровиче......

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