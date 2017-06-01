Мутко: «Манчини – топовый тренер. Хотели привлечь его в сборную России»

Роберто Манчини - самый дорогой и именитый тренер в РФПЛ???
Дорогой, то дорогой, а что толку!!!
Пока не наведут порядок в судействе, не видать Зениту первого места, как своих газпромовских УШЕЙ!!!
Федун уже навёл ПОЛНЫЙ судейский "порядок" в нашем чемпионате и вот вам СКАНДАЛЬНЫЙ результат.
Спартак в Лиге чемпионов, а Зенит ПОЛЕТЕЛ МИМО и без золота!!!
Федун ДОВОЛЕН и СКАЛИТ зубы, а Луческу, Миллеру и Зениту не до смеха!!!
Федун РАЗВЕРНУЛ скандальную судейскую работу не только против Зенита, но и против ЦСКА, Ростова, Краснодара, Локомотива.
Перед арбитрами была поставлена цель - отобрать очки у Зенита, ЦСКА, Краснодара, Ростова с одной стороны, а с другой - всячески помогать Спартаку отбирать очки, всеми НЕ ЧЕСТНЫМИ и НЕ ДОСТОЙНЫМИ путями, у других команд.
И что мы видим!
Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака!
Сразу было видно что здесь, что-то НЕ ЧИСТО и попахивает КРИМИНАЛОМ!
Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
Федуну это очень понравилось и он НЕ НАМЕРЕН сбавлять обороты!
В новом сезоне он уже навострил лыжи провернуть новую скандальную судейскую АФЕРУ.
Федун уже размечтался о ПРОДОЛЖЕНИИ скандального судейского банкета, в пользу Спартака, в новом сезоне 2017/18!!!
Во как РАЗЫГРАЛИСЬ скандальные аппетиты скандального Спартака и его владельца!!!
Что нас ОЖИДАЕТ???
Судейская скандальная ВОЙНА = Фурсенко и Миллер против Федуна и Мутко!
Ждите новых судейских скандалов в новом футбольном сезоне 2017/18!
Час расплаты для Федуна настал и ему отплатят той же скандальной судейской монетой!
Не всё федуновскому коррупционному коту МАСЛЕННИЦА!
Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков — ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина, Безбородова, Мешкова и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!
Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство.
Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ!
Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры, Мутко и Федун!!!
Они не хотят введения видео повторов!
Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!!
Многие руководители судейского корпуса европейский стран ОСОЗНАЮТ важность борьбы с коррупцией в футболе и ратуют за скорейшее внедрение видео повторов на футбольных полях своих стран.
Очень верное и правильное внедрение новшества для РЕШИТЕЛЬНОЙ борьбы с футбольной и судейской коррупцией, которая захлестнула европейские страны и Россию!
И только Мутко, Федун, руководитель российских арбитров Будогосский и компания - Бутенко, Баскаков и другие чиновники РФС, в постыдном "гордом" одиночестве, выступают ПРОТИВ введения видео повторов под смешными предлогами, которые иначе как ИДИОТИЗМОМ, и КРИТИНИЗМОМ назвать никак НЕЛЬЗЯ!
Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе.
Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР.
Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал назначение Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита». По словам Мутко, итальянский специалист ранее мог возглавить сборную России.
«Он – топовый тренер, я знаю. Мы и в сборную хотели его привлечь. А получится у него или нет, посмотрим, здесь важно, чтобы тренер оказался в «своем» клубе», – сказал Мутко.
Напомним, что Манчини подписал с «Зенитом» трехлетний контракт. Зарплата итальянца в клубе из Санкт-Петербурга будет составлять около 5 миллионов евро в год.