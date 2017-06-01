Мутко: «Манчини – топовый тренер. Хотели привлечь его в сборную России»

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал назначение Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита». По словам Мутко, итальянский специалист ранее мог возглавить сборную России.

«Он – топовый тренер, я знаю. Мы и в сборную хотели его привлечь. А получится у него или нет, посмотрим, здесь важно, чтобы тренер оказался в «своем» клубе», – сказал Мутко.

Напомним, что Манчини подписал с «Зенитом» трехлетний контракт. Зарплата итальянца в клубе из Санкт-Петербурга будет составлять около 5 миллионов евро в год.

Манчини пришел в «Зенит». Это хорошо?