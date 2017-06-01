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    Мутко: «Манчини – топовый тренер. Хотели привлечь его в сборную России»

    Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал назначение Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита». По словам Мутко, итальянский специалист ранее мог возглавить сборную России.

    «Он – топовый тренер, я знаю. Мы и в сборную хотели его привлечь. А получится у него или нет, посмотрим, здесь важно, чтобы тренер оказался в «своем» клубе», – сказал Мутко.

    Напомним, что Манчини подписал с «Зенитом» трехлетний контракт. Зарплата итальянца в клубе из Санкт-Петербурга будет составлять около 5 миллионов евро в год.

    Манчини пришел в «Зенит». Это хорошо?

    Источник: ТАСС

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    01.06.2017 23:43
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    Комментарии13
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      Рейтинг: -13

      Popularov 2 июня 2017, 21:40

      Роберто Манчини - самый дорогой и именитый тренер в РФПЛ???
      Дорогой, то дорогой, а что толку!!!
      Пока не наведут порядок в судействе, не видать Зениту первого места, как своих газпромовских УШЕЙ!!!
      Федун уже навёл ПОЛНЫЙ судейский "порядок" в нашем чемпионате и вот вам СКАНДАЛЬНЫЙ результат.
      Спартак в Лиге чемпионов, а Зенит ПОЛЕТЕЛ МИМО и без золота!!!
      Федун ДОВОЛЕН и СКАЛИТ зубы, а Луческу, Миллеру и Зениту не до смеха!!!
      Федун РАЗВЕРНУЛ скандальную судейскую работу не только против Зенита, но и против ЦСКА, Ростова, Краснодара, Локомотива.
      Перед арбитрами была поставлена цель - отобрать очки у Зенита, ЦСКА, Краснодара, Ростова с одной стороны, а с другой - всячески помогать Спартаку отбирать очки, всеми НЕ ЧЕСТНЫМИ и НЕ ДОСТОЙНЫМИ путями, у других команд.
      И что мы видим!
      Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака!
      Сразу было видно что здесь, что-то НЕ ЧИСТО и попахивает КРИМИНАЛОМ!
      Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото!
      Федуну это очень понравилось и он НЕ НАМЕРЕН сбавлять обороты!
      В новом сезоне он уже навострил лыжи провернуть новую скандальную судейскую АФЕРУ.
      Федун уже размечтался о ПРОДОЛЖЕНИИ скандального судейского банкета, в пользу Спартака, в новом сезоне 2017/18!!!
      Во как РАЗЫГРАЛИСЬ скандальные аппетиты скандального Спартака и его владельца!!!
      Что нас ОЖИДАЕТ???
      Судейская скандальная ВОЙНА = Фурсенко и Миллер против Федуна и Мутко!
      Ждите новых судейских скандалов в новом футбольном сезоне 2017/18!
      Час расплаты для Федуна настал и ему отплатят той же скандальной судейской монетой!
      Не всё федуновскому коррупционному коту МАСЛЕННИЦА!
      Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков — ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина, Безбородова, Мешкова и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!!
      Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство.
      Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
      При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ!
      Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры, Мутко и Федун!!!
      Они не хотят введения видео повторов!
      Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!!
      Многие руководители судейского корпуса европейский стран ОСОЗНАЮТ важность борьбы с коррупцией в футболе и ратуют за скорейшее внедрение видео повторов на футбольных полях своих стран.
      Очень верное и правильное внедрение новшества для РЕШИТЕЛЬНОЙ борьбы с футбольной и судейской коррупцией, которая захлестнула европейские страны и Россию!
      И только Мутко, Федун, руководитель российских арбитров Будогосский и компания - Бутенко, Баскаков и другие чиновники РФС, в постыдном "гордом" одиночестве, выступают ПРОТИВ введения видео повторов под смешными предлогами, которые иначе как ИДИОТИЗМОМ, и КРИТИНИЗМОМ назвать никак НЕЛЬЗЯ!
      Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
      Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе.
      Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 2 июня 2017, 18:10

      Пусть для начала он Зенит сделает чемпионом, а потом уже можно говорить о сборной.

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      Рейтинг: +1168

      Argon 2 июня 2017, 14:56

      Нам бы такого. Меняем на физрука.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июня 2017, 11:15

      Ещё неизвестно как он здесь приживётся, и что у него получиться, а они его уже расхваливают направо и налево.

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      Рейтинг: +5113

      hunta 2 июня 2017, 09:42

      Ну, это мы в конце следующего сезона посмотрим... А Мутко вечно "впереди паровоза бежит", тот , ведь, может догнать и задавить....

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 июня 2017, 08:57

      он топовый по зарплатам а не по результатам он бы никогда не пришел в Россию работать если бы нужен был где то в других чемпионатах а если бы и нужен то никто бы ему 5-6 лямов не дал а вот боссы Зенита дали даеще и потом придется неустойку платить иначе три года коту под хвост

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      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 2 июня 2017, 07:28

      Что несёт этот муДко? У всех больших сборных тренируют наставники той же страны: Испания,Германия и т.д. Нашей же сборной тоже должен управлять русский тренер, я считаю. Потому что им, иностранцам не понять всех тонкостей, им не понять и культуру нашу(что и показал капелло). Да, тут не сделаешь никаких трансферов, а нужно искать реально игроков. А по сему, по мне, Мутко опять несёт очередную дичь(

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 2 июня 2017, 06:17

      Топ, топ, топает малыш...
      Однако за время пути, собачка могла подрасти...

      1
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 2 июня 2017, 05:04

      Про Капелло так же пели, а итог всем известен... Русским игрокам нужен тренер ГазМяса... по другому не понимают...

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      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 2 июня 2017, 01:17

      Сейчас этот топовый, в очередной раз, сходит жидко в штаны, что не раз уже делал. Может побеждать только не имея конкурентов, что доказал в италии(без юве) и в ман.сити(вообще без каких либо конкурентов). Ну а про остальные эпизоды его карьеры и смысла нет вспоминать, всё ещё плачевнее.

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