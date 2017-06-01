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  • Мутко: «Манчини – топовый тренер. Хотели привлечь его в сборную России»

Мутко: «Манчини – топовый тренер. Хотели привлечь его в сборную России»

1 июня 2017, 23:43
12

Президент РФС Виталий Мутко прокомментировал назначение Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита». По словам Мутко, итальянский специалист ранее мог возглавить сборную России.

«Он – топовый тренер, я знаю. Мы и в сборную хотели его привлечь. А получится у него или нет, посмотрим, здесь важно, чтобы тренер оказался в «своем» клубе», – сказал Мутко.

Напомним, что Манчини подписал с «Зенитом» трехлетний контракт. Зарплата итальянца в клубе из Санкт-Петербурга будет составлять около 5 миллионов евро в год.

Манчини пришел в «Зенит». Это хорошо?

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Россия Зенит Манчини Роберто Мутко Виталий
Комментарии (12)
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mihail200606
1496353848
Муток и капеллу расхваливал в начале...
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dzhanavar
1496354531
Ну,раз он топовый,тогда черкеса на руках носить надо. Он супер "топовый"))))
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zagrizlik
1496355428
Сейчас этот топовый, в очередной раз, сходит жидко в штаны, что не раз уже делал. Может побеждать только не имея конкурентов, что доказал в италии(без юве) и в ман.сити(вообще без каких либо конкурентов). Ну а про остальные эпизоды его карьеры и смысла нет вспоминать, всё ещё плачевнее.
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Аид666
1496369043
Про Капелло так же пели, а итог всем известен... Русским игрокам нужен тренер ГазМяса... по другому не понимают...
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Дядя Серёжа
1496373471
Топ, топ, топает малыш... Однако за время пути, собачка могла подрасти...
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Roman Armeec
1496377689
Что несёт этот муДко? У всех больших сборных тренируют наставники той же страны: Испания,Германия и т.д. Нашей же сборной тоже должен управлять русский тренер, я считаю. Потому что им, иностранцам не понять всех тонкостей, им не понять и культуру нашу(что и показал капелло). Да, тут не сделаешь никаких трансферов, а нужно искать реально игроков. А по сему, по мне, Мутко опять несёт очередную дичь(
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Garrincha58
1496383029
он топовый по зарплатам а не по результатам он бы никогда не пришел в Россию работать если бы нужен был где то в других чемпионатах а если бы и нужен то никто бы ему 5-6 лямов не дал а вот боссы Зенита дали даеще и потом придется неустойку платить иначе три года коту под хвост
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hunta
1496385760
Ну, это мы в конце следующего сезона посмотрим... А Мутко вечно "впереди паровоза бежит", тот , ведь, может догнать и задавить....
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a-rakhmatov
1496416217
Пусть для начала он Зенит сделает чемпионом, а потом уже можно говорить о сборной.
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Popularov
1496428807
Роберто Манчини - самый дорогой и именитый тренер в РФПЛ??? Дорогой, то дорогой, а что толку!!! Пока не наведут порядок в судействе, не видать Зениту первого места, как своих газпромовских УШЕЙ!!! Федун уже навёл ПОЛНЫЙ судейский "порядок" в нашем чемпионате и вот вам СКАНДАЛЬНЫЙ результат. Спартак в Лиге чемпионов, а Зенит ПОЛЕТЕЛ МИМО и без золота!!! Федун ДОВОЛЕН и СКАЛИТ зубы, а Луческу, Миллеру и Зениту не до смеха!!! Федун РАЗВЕРНУЛ скандальную судейскую работу не только против Зенита, но и против ЦСКА, Ростова, Краснодара, Локомотива. Перед арбитрами была поставлена цель - отобрать очки у Зенита, ЦСКА, Краснодара, Ростова с одной стороны, а с другой - всячески помогать Спартаку отбирать очки, всеми НЕ ЧЕСТНЫМИ и НЕ ДОСТОЙНЫМИ путями, у других команд. И что мы видим! Что ни тур, то судейский скандал и обязательно с участием Спартака! Сразу было видно что здесь, что-то НЕ ЧИСТО и попахивает КРИМИНАЛОМ! Именно благодаря скандальному судейству имени Будогосского и Федуна, Спартак, всеми НЕПРАВДАМИ, вытащили на первое место, а Зенит и ЦСКА криминально ВЫКЛЮЧИЛИ из реальной борьбы за золото! Федуну это очень понравилось и он НЕ НАМЕРЕН сбавлять обороты! В новом сезоне он уже навострил лыжи провернуть новую скандальную судейскую АФЕРУ. Федун уже размечтался о ПРОДОЛЖЕНИИ скандального судейского банкета, в пользу Спартака, в новом сезоне 2017/18!!! Во как РАЗЫГРАЛИСЬ скандальные аппетиты скандального Спартака и его владельца!!! Что нас ОЖИДАЕТ??? Судейская скандальная ВОЙНА = Фурсенко и Миллер против Федуна и Мутко! Ждите новых судейских скандалов в новом футбольном сезоне 2017/18! Час расплаты для Федуна настал и ему отплатят той же скандальной судейской монетой! Не всё федуновскому коррупционному коту МАСЛЕННИЦА! Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков — ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина, Безбородова, Мешкова и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!! Наши арбитры, САМЫМ НАГЛЫМ образом, ПЕРЕЧЁРКИВАЛИ все старания других команд на ЧЕСТНОЕ и СПРАВЕДЛИВОЕ судейство. Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ! Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры, Мутко и Федун!!! Они не хотят введения видео повторов! Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!! Многие руководители судейского корпуса европейский стран ОСОЗНАЮТ важность борьбы с коррупцией в футболе и ратуют за скорейшее внедрение видео повторов на футбольных полях своих стран. Очень верное и правильное внедрение новшества для РЕШИТЕЛЬНОЙ борьбы с футбольной и судейской коррупцией, которая захлестнула европейские страны и Россию! И только Мутко, Федун, руководитель российских арбитров Будогосский и компания - Бутенко, Баскаков и другие чиновники РФС, в постыдном "гордом" одиночестве, выступают ПРОТИВ введения видео повторов под смешными предлогами, которые иначе как ИДИОТИЗМОМ, и КРИТИНИЗМОМ назвать никак НЕЛЬЗЯ! Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Вот вам отличительный знак, по которому вы сможете установить КОРРУПЦИОНЕРА в нашем футболе. Кто выступает против внедрения видео повторов в нашем чемпионате - тот КОРРУПЦИОНЕР.
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