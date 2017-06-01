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Кержаков хотел бы стать главным тренером «Зенита»

1 июня 2017, 21:50
15

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал о своих планах после завершения футбольной карьеры. Ранее сообщалось, что 34-летний россиянин может стать директором академии сине-бело-голубых.

«Да, мне бы хотелось стать в будущем спортивным директором. И президентом страны тоже хотелось бы стать. Может быть, я бы стал главным тренером, если бы сейчас такой вариант предложили. Просто понимаю, что учиться, потом несколько лет работать с молодежными командами… Вот главным тренером «Зенита» я бы сразу стал, но никто такого не допустит.

Спортивным директором тоже стал бы, но понимаю, что невозможно закончить карьеру и сразу занять такой пост. Семак три года был помощником, а в это время параллельно учился. Сейчас он возглавил «Уфу». Я к этому пока не готов. Лучше буду учиться футбольному менеджменту, пройду курсы спортивного директора — это мне интереснее», — сказал Кержаков в эфире программы OFFSIDE.

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Кержаков провел 14 матчей, в которых забил один гол.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Кержаков Александр
Комментарии (15)
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krokodail
1496343337
Больной чилавек.
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polt
1496343710
Кержаков, опомнись...С головой то все нормально?
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Павел Буре
1496344385
Я тоже хочу ! учитывая какие контракты подписывает зенит с тренерами!
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Chesn0k
1496345534
а как же фк арарат...
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paracetamol
1496348449
Саша, для тех, кому мячиком головку ушибло, надо лет 20 ее лечить в ПФЛ, Оренбургах и Уфах. А уж потом в Зеню.
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Muzaved
1496350954
А на спину тебе не пописать, что б морем пахло?!
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serglider
1496357121
Ну, а чё? Рогозину космосом, Шойгу армией, Фурсенко образованием, Мутко спортом, Грефу Сбербанком и т.д. без соответствующего образования управлять можно, а Кержакову нельзя? Результаты правда плачевные... ну, это так... мелочи... За то зарплаты аховые)))
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himik2-62
1496381570
акционэром оао газпрём))
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dok66
1496386678
Цифры в контракте Манчини покоя не дают ? Учиться надо , Саша !
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OfaZavr
1496390490
Если было бы тренерское призвание ни на какие трудности не посмотрел бы, а так ищет только где попроще.
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