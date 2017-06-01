Кержаков хотел бы стать главным тренером «Зенита»

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал о своих планах после завершения футбольной карьеры. Ранее сообщалось, что 34-летний россиянин может стать директором академии сине-бело-голубых.

«Да, мне бы хотелось стать в будущем спортивным директором. И президентом страны тоже хотелось бы стать. Может быть, я бы стал главным тренером, если бы сейчас такой вариант предложили. Просто понимаю, что учиться, потом несколько лет работать с молодежными командами… Вот главным тренером «Зенита» я бы сразу стал, но никто такого не допустит.

Спортивным директором тоже стал бы, но понимаю, что невозможно закончить карьеру и сразу занять такой пост. Семак три года был помощником, а в это время параллельно учился. Сейчас он возглавил «Уфу». Я к этому пока не готов. Лучше буду учиться футбольному менеджменту, пройду курсы спортивного директора — это мне интереснее», — сказал Кержаков в эфире программы OFFSIDE.

В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Кержаков провел 14 матчей, в которых забил один гол.