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    Кержаков хотел бы стать главным тренером «Зенита»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал о своих планах после завершения футбольной карьеры. Ранее сообщалось, что 34-летний россиянин может стать директором академии сине-бело-голубых.

    «Да, мне бы хотелось стать в будущем спортивным директором. И президентом страны тоже хотелось бы стать. Может быть, я бы стал главным тренером, если бы сейчас такой вариант предложили. Просто понимаю, что учиться, потом несколько лет работать с молодежными командами… Вот главным тренером «Зенита» я бы сразу стал, но никто такого не допустит.

    Спортивным директором тоже стал бы, но понимаю, что невозможно закончить карьеру и сразу занять такой пост. Семак три года был помощником, а в это время параллельно учился. Сейчас он возглавил «Уфу». Я к этому пока не готов. Лучше буду учиться футбольному менеджменту, пройду курсы спортивного директора — это мне интереснее», — сказал Кержаков в эфире программы OFFSIDE.

    В минувшем сезоне российской Премьер-лиги Кержаков провел 14 матчей, в которых забил один гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.06.2017 21:50
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 июня 2017, 11:01

      Если было бы тренерское призвание ни на какие трудности не посмотрел бы, а так ищет только где попроще.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 2 июня 2017, 09:57

      Цифры в контракте Манчини покоя не дают ? Учиться надо , Саша !

      1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 2 июня 2017, 08:32

      акционэром оао газпрём))

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider 2 июня 2017, 01:45

      Ну, а чё? Рогозину космосом, Шойгу армией, Фурсенко образованием, Мутко спортом, Грефу Сбербанком и т.д. без соответствующего образования управлять можно, а Кержакову нельзя? Результаты правда плачевные... ну, это так... мелочи... За то зарплаты аховые)))

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 2 июня 2017, 00:39

      А директором нефтезавода уже расхотел быть????

      0
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      Рейтинг: +2389

      serglider > RedWhiteFans2 2 июня 2017, 01:49

      Ну, дык нефтезавод ни как построить еще не могут))) Пока дождется пора будет уже на пенсию идти)))

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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа > serglider 2 июня 2017, 05:10

      Выйдет на пенсию - зачем ему завод?
      Пенсионеры и так славно живут. Бля буду.

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 июня 2017, 00:10

      ненадоооо!!!!

      0
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      Рейтинг: +25

      Muzaved 2 июня 2017, 00:02

      А на спину тебе не пописать, что б морем пахло?!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 1 июня 2017, 23:20

      Саша, для тех, кому мячиком головку ушибло, надо лет 20 ее лечить в ПФЛ, Оренбургах и Уфах. А уж потом в Зеню.

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 1 июня 2017, 22:32

      а как же фк арарат...

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 1 июня 2017, 22:13

      Я тоже хочу ! учитывая какие контракты подписывает зенит с тренерами!

      4
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре > Аvenger 2 июня 2017, 08:08

      )))

      0
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