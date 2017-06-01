Мутко: «Бердыев возвращается в свой клуб. В Казани хорошие ресурсы»

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением об уходе из «Ростова» вице-главы команды Курбана Бердыева.

Напомним, ранее сообщалось, что туркменский специалист возглавит «Рубин».

«Он возвращается в свой клуб. Чем больше конкурентоспособных клубов будет, тем лучше. Ресурсы хорошие в Казани, стадион прекрасный.

Мне сложно сказать, что будет с «Ростовом». Бердыев – тренер топовый, но я не могу предугадывать, что будет в «Ростове». Это дело руководства клуба», – сказал Мутко.

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