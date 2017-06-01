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  • Мутко: «Бердыев возвращается в свой клуб. В Казани хорошие ресурсы»

Мутко: «Бердыев возвращается в свой клуб. В Казани хорошие ресурсы»

1 июня 2017, 16:35
16

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением об уходе из «Ростова» вице-главы команды Курбана Бердыева.

Напомним, ранее сообщалось, что туркменский специалист возглавит «Рубин».

«Он возвращается в свой клуб. Чем больше конкурентоспособных клубов будет, тем лучше. Ресурсы хорошие в Казани, стадион прекрасный.

Мне сложно сказать, что будет с «Ростовом». Бердыев – тренер топовый, но я не могу предугадывать, что будет в «Ростове». Это дело руководства клуба», – сказал Мутко.

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Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Рубин Бердыев Курбан Мутко Виталий
Комментарии (16)
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Mahone
1496324350
Трансфер состоялся!!!!!!!!!! Рубин на коне,поверьте мне
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zico2205
1496326527
Сука ты Мудищенко.....Без тебя не обошлось-не ври народу....
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84aivengo
1496326926
спартак не отстоит титул в следующем сезоне...
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elizaveta-285
1496327339
Удачи тебе, Бердыев!!! Ты - ЛУЧШИЙ тренер в России!!!!
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sergun-kuk
1496327412
Будем надеяться на возрождение Рубина!!!
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APchelov
1496327941
Бердыев это туркменский Фергюссон. С ним - успех. Без него - потоп. Хорошо, что будет Рубин. Плохо, если не будет Ростова
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kost31
1496329599
мудило а раньше говорил что постарается сделать из Ростова топ клуб. Постарался утырок
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mr. Perdony
1496341877
Отличный тренер , нравится футбол , который показывают его команды , кого бы он не тренировал ! Успехов ему !
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paracetamol
1496343369
В Казани хорошие ресурсы, есть что пилить.
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Дядя Серёжа
1496374811
Хорошие ресурсы там где делают ПТУРСы.
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