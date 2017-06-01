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    Мутко: «Бердыев возвращается в свой клуб. В Казани хорошие ресурсы»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением об уходе из «Ростова» вице-главы команды Курбана Бердыева.

    Напомним, ранее сообщалось, что туркменский специалист возглавит «Рубин».

    «Он возвращается в свой клуб. Чем больше конкурентоспособных клубов будет, тем лучше. Ресурсы хорошие в Казани, стадион прекрасный.

    Мне сложно сказать, что будет с «Ростовом». Бердыев – тренер топовый, но я не могу предугадывать, что будет в «Ростове». Это дело руководства клуба», – сказал Мутко.

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    Источник: Р-Спорт

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    01.06.2017 16:35
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +5179

      Каратель 2 июня 2017, 07:41

      пи.дец ростову теперь придёт,и мутко это знает,сначала нормальных игроков растащат,потом банкротство и пфл в лучшем случае,наверняка уже многие "специалисты футбола" руки потирают

      0
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      Рейтинг: +53

      ВАХАБИТ 2 июня 2017, 07:28

      Казань ждет Бекиеча.

      0
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 2 июня 2017, 06:40

      Хорошие ресурсы там где делают ПТУРСы.

      1
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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 1 июня 2017, 21:56

      В Казани хорошие ресурсы, есть что пилить.

      -1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 1 июня 2017, 21:44

      Гляди опять Рубин появиться ЛЕ!Если снова Бердый их не кинет!

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      Рейтинг: +548

      El_Chori > Бугимен 2 июня 2017, 14:09

      Кинули его, а не он

      1
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      Рейтинг: +58

      mr. Perdony 1 июня 2017, 21:31

      Отличный тренер , нравится футбол , который показывают его команды , кого бы он не тренировал !
      Успехов ему !

      2
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      Рейтинг: +61

      kost31 1 июня 2017, 18:06

      мудило а раньше говорил что постарается сделать из Ростова топ клуб. Постарался утырок

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      Рейтинг: +3412

      APchelov 1 июня 2017, 17:39

      Бердыев это туркменский Фергюссон. С ним - успех. Без него - потоп. Хорошо, что будет Рубин. Плохо, если не будет Ростова

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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 1 июня 2017, 17:30

      Будем надеяться на возрождение Рубина!!!

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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 1 июня 2017, 17:28

      Удачи тебе, Бердыев!!! Ты - ЛУЧШИЙ тренер в России!!!!

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