Павлюченко: «Зарплата в «Арарате»? Похуже, чем в «Урале», но не совсем плохо»

Бывший нападающий «Урала» Роман Павлюченко, подписавший контракт с московским «Араратом», рассказал о финансовых условиях в столичном клубе.

В нынешнем сезоне Павлюченко провел за «Урал» в РФПЛ 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

– Вы сказали, что приехали не за деньгами. Во сколько раз зарплата в «Арарате» меньше, чем в «Урале»?

– Давайте не будем об этом. Похуже, но не совсем плохо.

– Во сколько раз меньше? В два? В пять?

– Ну, зачем вам? Раз я подписал контракт, значит, меня устроило. А хуже или лучше – не важно.