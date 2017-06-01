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  • Павлюченко: «Зарплата в «Арарате»? Похуже, чем в «Урале», но не совсем плохо»

Павлюченко: «Зарплата в «Арарате»? Похуже, чем в «Урале», но не совсем плохо»

1 июня 2017, 15:14
8

Бывший нападающий «Урала» Роман Павлюченко, подписавший контракт с московским «Араратом», рассказал о финансовых условиях в столичном клубе.

В нынешнем сезоне Павлюченко провел за «Урал» в РФПЛ 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

– Вы сказали, что приехали не за деньгами. Во сколько раз зарплата в «Арарате» меньше, чем в «Урале»?

– Давайте не будем об этом. Похуже, но не совсем плохо.

– Во сколько раз меньше? В два? В пять?

– Ну, зачем вам? Раз я подписал контракт, значит, меня устроило. А хуже или лучше – не важно.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Урал Павлюченко Роман
Комментарии (8)
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Alex ostrov
1496320370
Что за корреспондент такой?!?
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Бугимен
1496321603
Эх Рома,что тебе не сиделось в хорошем клубе Урал!?Что хотел то и получил,привет Ереван!
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sерж
1496321922
не понял в москве арарат есть?мне всегда казалось что это арменя
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dok66
1496322533
Ну захотел Пав вернуться в столицу ! Что теперь обсуждать Урал ? Вот почему Арарат ? Это уже другой вопрос . Почему-то кажется , что ему там быстро надоест ! Как Халку в Китае !
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Serjoga
1496332661
Похуже! Ну еще бы-прям как у слесаря!
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ИванЯ
1496370324
Говорят, в Динамо берут долговязых пенсионеров на приличную зп.
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