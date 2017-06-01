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    Павлюченко: «Зарплата в «Арарате»? Похуже, чем в «Урале», но не совсем плохо»

    Бывший нападающий «Урала» Роман Павлюченко, подписавший контракт с московским «Араратом», рассказал о финансовых условиях в столичном клубе.

    В нынешнем сезоне Павлюченко провел за «Урал» в РФПЛ 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

    – Вы сказали, что приехали не за деньгами. Во сколько раз зарплата в «Арарате» меньше, чем в «Урале»?

    – Давайте не будем об этом. Похуже, но не совсем плохо.

    – Во сколько раз меньше? В два? В пять?

    – Ну, зачем вам? Раз я подписал контракт, значит, меня устроило. А хуже или лучше – не важно.

    Источник: «Матч ТВ»

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    01.06.2017 15:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 2 июня 2017, 05:25

      Говорят, в Динамо берут долговязых пенсионеров на приличную зп.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 1 июня 2017, 18:57

      Похуже! Ну еще бы-прям как у слесаря!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июня 2017, 16:08

      Ну захотел Пав вернуться в столицу ! Что теперь обсуждать Урал ? Вот почему Арарат ? Это уже другой вопрос . Почему-то кажется , что ему там быстро надоест ! Как Халку в Китае !

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1631

      sерж 1 июня 2017, 15:58

      не понял в москве арарат есть?мне всегда казалось что это арменя

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1631

      sерж > sерж 1 июня 2017, 16:01

      за гуглил и в правду есть,во армянам сочи мало,теперь до москвы добрались

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 1 июня 2017, 15:53

      Эх Рома,что тебе не сиделось в хорошем клубе Урал!?Что хотел то и получил,привет Ереван!

      0
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 1 июня 2017, 15:32

      Что за корреспондент такой?!?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -186

      Protosser > Alex ostrov 2 июня 2017, 16:59

      Ага, тупой олень какой-то.

      -1
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