Орлов: «Фурсенко сказал, что Манчини рвется в бой»

Известный футбольный телекомментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов рассчитывает, что Роберто Манчини после того, как возглавит клуб из Санкт-Петербурга, оправдает высокую зарплату. Напомним, что российская сторона ведет переговоры с итальянцем после увольнения Мирчи Лучески с поста главного тренера.

– Удивило, что выбор «Зенита» пал именно на Манчини?

– Насколько я знаю, с Фурсенко они хорошо знакомы. Тот уже приглашал итальянца в разное время и в «Зенит», и в сборную. Наконец-то они встретились. Те, кто постарше, знают, что Роберто прежде всего был большой футболист. Я недавно спросил Сергея Александровича: «Манчини хочет у нас работать?» «Не просто хочет, – ответил Фурсенко. – Он рвется в бой!» И этим все сказано.

– Расходы на штаб Манчини составят 7,5 миллиона евро в год, из них 5 – зарплата главного тренера. Цель оправдывает средства?

– Когда покупали Халка, тоже считали, что он слишком дорог. А когда тот уезжал, говорили, что бразилец отработал эти деньги сполна. Надеюсь, то же самое скажут, когда придет пора расставаться и с Манчини.