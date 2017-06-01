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    Орлов: «Фурсенко сказал, что Манчини рвется в бой»

    Известный футбольный телекомментатор и болельщик «Зенита» Геннадий Орлов рассчитывает, что Роберто Манчини после того, как возглавит клуб из Санкт-Петербурга, оправдает высокую зарплату. Напомним, что российская сторона ведет переговоры с итальянцем после увольнения Мирчи Лучески с поста главного тренера.

    – Удивило, что выбор «Зенита» пал именно на Манчини?

    – Насколько я знаю, с Фурсенко они хорошо знакомы. Тот уже приглашал итальянца в разное время и в «Зенит», и в сборную. Наконец-то они встретились. Те, кто постарше, знают, что Роберто прежде всего был большой футболист. Я недавно спросил Сергея Александровича: «Манчини хочет у нас работать?» «Не просто хочет, – ответил Фурсенко. – Он рвется в бой!» И этим все сказано.

    – Расходы на штаб Манчини составят 7,5 миллиона евро в год, из них 5 – зарплата главного тренера. Цель оправдывает средства?

    – Когда покупали Халка, тоже считали, что он слишком дорог. А когда тот уезжал, говорили, что бразилец отработал эти деньги сполна. Надеюсь, то же самое скажут, когда придет пора расставаться и с Манчини.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.06.2017 07:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 1 июня 2017, 10:43

      Ну пусть Фурсенко даст ему шашку в руки.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      Байкал-Сибирь 1 июня 2017, 09:04

      Бред бабло на ветер. Народное достояние бля ржц не могу

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Байкал-Сибирь 1 июня 2017, 09:58

      твое достояние у тебя в штанах береги его и не расплескай по просторам Байкала

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      Рейтинг: +145

      Danjer 1 июня 2017, 08:22

      Мы тоже все надеемся,дай бог!!!!!!

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