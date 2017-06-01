Форсберг может летом покинуть «РБ Лейпциг»

Полузащитник «РБ Лейпцига» Эмиль Форсберг летом может сменить клубную прописку. Известно, что в его услугах заинтересовано сразу несколько европейских клубов. В их число входят «Ювентус», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Милан».

«Есть серьезные клубы, которые заинтересованные в услугах Форсберга. Поэтому я хотел бы знать, каким и где видит Эмиль свое будущее. Мы готовы обсудит эти варианты», – сказал агент Хасан Джетинкая, который представляет интересы шведа.

В прошедшем сезоне Форсберг провел 30 матчей в Бундеслиге, забив восемь голов и отдав 19 результативных передач. Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2022 года.