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    Форсберг может летом покинуть «РБ Лейпциг»

    Полузащитник «РБ Лейпцига» Эмиль Форсберг летом может сменить клубную прописку. Известно, что в его услугах заинтересовано сразу несколько европейских клубов. В их число входят «Ювентус», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Милан».

    «Есть серьезные клубы, которые заинтересованные в услугах Форсберга. Поэтому я хотел бы знать, каким и где видит Эмиль свое будущее. Мы готовы обсудит эти варианты», – сказал агент Хасан Джетинкая, который представляет интересы шведа.

    В прошедшем сезоне Форсберг провел 30 матчей в Бундеслиге, забив восемь голов и отдав 19 результативных передач. Его контракт с немецким клубом рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Bild

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    01.06.2017 06:56
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