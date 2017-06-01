Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «МЮ» готовы начать переговоры о продлении контракта с Ибрагимовичем

В «МЮ» готовы начать переговоры о продлении контракта с Ибрагимовичем

1 июня 2017, 06:43
9

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант продления контракта с травмированным шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Напомним, что из-за травмы колена, полученной в концовке прошедшего сезона, он выбыл на девять месяцев.

В стане клуба довольны отношением футболиста и темпами его восстановления. В ближайшее время стороны могут сесть за стол переговоров. Сам футболист подтвердил через своего агента Мино Райолу, что хочет остаться в «МЮ».

Напомним, что прошлым летом Ибрагимович заключил контракт с английским клубом по схеме «1+1». За прошедший сезон он провел 28 матчей в Премьер-лиге, забил 17 голов и отдал пять результативных передач.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Трансферы Манчестер Юнайтед Ибрагимович Златан
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Михаил Шевченко
1496289396
Пробегает ещё годик другой
Ответить
bumer_moscow
1496292932
Он же колека
Ответить
серега кашин
1496293325
он еще от травмы не востановился
Ответить
dok66
1496294027
Если останется в МЮ после такой травмы - это будет подвиг .
Ответить
Александр ЗА
1496294029
Надо подписывать
Ответить
Dazdraper
1496324462
Вот это будет прикол если в след. сезоне ещё больше забьёт=) Не удивлюсь)
Ответить
bset
1496389327
Ибра, чемпионство Англии ждет!
Ответить
Главные новости
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
2
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
3
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
1
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
В «Локо» конфликт из-за Батракова
Вчера, 23:48
Стало известно, возглавит ли Хохлов «Локомотив»
Вчера, 23:18
2
Детали переговоров «Локо» и «Галатасарая» по Батракову
Вчера, 22:55
РПЛ. «Краснодар» победил «Ахмат» (1:0) и идет без потерь
Вчера, 22:41
6
Бубнов определил, куда Даку может уйти из «Спартака»
Вчера, 22:05
4
Все новости
Все новости
Российский футболист сыграл против «Челси»
Вчера, 18:32
2
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
Вчера, 11:30
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
Вчера, 10:16
1
Скоулз признался, что сегодня выбрал бы «Манчестер Сити», а не «МЮ»
Вчера, 01:11
2
Фото«Челси» отправил казахстанца в Чемпионшип
14 августа
Клубу РПЛ предложили Мареза
14 августа
4
«Динамо» предложили Санчо
14 августа
1
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
14 августа
«Челси» поставил «Манчестер Сити» ультиматум
13 августа
«Манчестер Сити» продлил контракт с вингером сборной Бельгии
13 августа
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
Реакция Эмери на поражение от «ПСЖ» в Суперкубке УЕФА
13 августа
1
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
Фото«Манчестер Сити» приобрел 34-летнего игрока сборной Аргентины
12 августа
1
ФотоКлуб АПЛ приобрел Диоманде за 40 миллионов
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
Мареска объяснил, почему не сделал Холанда капитаном «Манчестер Сити»
12 августа
Кафельников ответил Скоулзу, сказавшему, что футбол тяжелее тенниса
11 августа
2
Араухо выбрал номер в «Ливерпуле» по религиозным соображениям
11 августа
ФотоВратарь «Челси» перешел в клуб Лиги 1
11 августа
1
Раскрыты трансферные планы «Арсенала»
11 августа
Слуцкий уличил ЦСКА в трансферном преступлении
10 августа
2
Фото«Ливерпуль» арендовал защитника «Барселоны»
10 августа
Стало известно, в чьем доме будет жить Родри в Барселоне
10 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+