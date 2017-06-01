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    В «МЮ» готовы начать переговоры о продлении контракта с Ибрагимовичем

    Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант продления контракта с травмированным шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Напомним, что из-за травмы колена, полученной в концовке прошедшего сезона, он выбыл на девять месяцев.

    В стане клуба довольны отношением футболиста и темпами его восстановления. В ближайшее время стороны могут сесть за стол переговоров. Сам футболист подтвердил через своего агента Мино Райолу, что хочет остаться в «МЮ».

    Напомним, что прошлым летом Ибрагимович заключил контракт с английским клубом по схеме «1+1». За прошедший сезон он провел 28 матчей в Премьер-лиге, забил 17 голов и отдал пять результативных передач.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    01.06.2017 06:43
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +24996

      bset 2 июня 2017, 10:42

      Ибра, чемпионство Англии ждет!

      0
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      Рейтинг: +64

      Dazdraper 1 июня 2017, 16:41

      Вот это будет прикол если в след. сезоне ещё больше забьёт=) Не удивлюсь)

      0
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 1 июня 2017, 08:13

      Надо подписывать

      0
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 > Александр ЗА 1 июня 2017, 10:14

      Полностью согласен.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 1 июня 2017, 08:13

      Если останется в МЮ после такой травмы - это будет подвиг .

      0
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 1 июня 2017, 08:02

      он еще от травмы не востановился

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      Рейтинг: +536

      dolf666 > серега кашин 1 июня 2017, 09:23

      он уже с мячом во всю тренируется, это ж Златан)

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 1 июня 2017, 07:55

      Он же колека

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 1 июня 2017, 06:56

      Пробегает ещё годик другой

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