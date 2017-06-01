В «МЮ» готовы начать переговоры о продлении контракта с Ибрагимовичем

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант продления контракта с травмированным шведским нападающим Златаном Ибрагимовичем. Напомним, что из-за травмы колена, полученной в концовке прошедшего сезона, он выбыл на девять месяцев.

В стане клуба довольны отношением футболиста и темпами его восстановления. В ближайшее время стороны могут сесть за стол переговоров. Сам футболист подтвердил через своего агента Мино Райолу, что хочет остаться в «МЮ».

Напомним, что прошлым летом Ибрагимович заключил контракт с английским клубом по схеме «1+1». За прошедший сезон он провел 28 матчей в Премьер-лиге, забил 17 голов и отдал пять результативных передач.