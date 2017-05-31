Райола заявил, что Ибрагимович хочет остаться в «Манчестер Юнайтед»

Футбольный агент Мино Райола, представляющий интересы нападающего «Манчестер Юнайтед» Златана Ибрагимовича, заявил, что его клиент хотел бы остаться в стане английского клуба.

«Златан хочет остаться в «Манчестер Юнайтед», хочет быть на вершине. Если он поймет, что может быть ценным активом для команды, то почему бы не остаться в ней? Ибрагимович может пригодиться другим топ-клубам, но нужно уважительно относиться к «МЮ» и посмотреть, что нужно обеим сторонам», – сказал Ибрагимович.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Юнайтед» может не продлить контракт с Ибрагимовичем в связи с разрывом крестообразных связок игрока. Соглашение рассчитано до 30 июня 2017 года.