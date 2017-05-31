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  • Комитет по строительству незаконно заключил контракт в 950 миллионов на дополнительные работы на «Санкт-Петербурге»

Комитет по строительству незаконно заключил контракт в 950 миллионов на дополнительные работы на «Санкт-Петербурге»

31 мая 2017, 19:33
25

Комитет по строительству незаконно заключил контракт на сумму в 950 миллионов на дополнительные работы на стадионе «Санкт-Петербург». Об этом сообщает официальный сайт управления федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу.

«Комитет ограничил конкуренцию, заключив с ОАО «Метрострой» государственный контракт на выполнение дополнительных работ в Западной части Крестовского острова и на стадионе им. Кирова. Цена контракта более 950 миллионов рублей.

То, что заключение контракта нарушает норму Закона о контрактной системе (44-ФЗ) инспекция антимонопольного органа признала еще в конце января 2017 года», – говорится в заявлении.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (25)
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84aivengo
1496248474
даа.... ? я не удивлен
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kykyi
1496249475
Жалобу в ФАС подавал ФБК и Навльный. До этого ФАС не замечало нарушений. Ну теперь чиновников наверное пожурят и оштрафуют на 1 МРОТ, каждого, ждем.
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Daxa 09
1496249525
Это уже даже не смешно этот стадион наглядно показал всем что за власть у нас целыми днями крутят новости и передачи про Украину и Сирию а таком беспределе молчат не даром говорят Путин президент олигархов и чиновников че хотят то и творят
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Nerlinger
1496250097
Да уж пи3дили бы молча, не афишировали - не позорили Россию!!! И так похвалиться не чем
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Roman Armeec
1496250584
Где-то прочел комментарий: "Зенит-арена стал памятником российской коррупции". и вправду, стыдно
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Pourport
1496253203
При таком простофильном народе,странно что скрываются,здесь можно громко воровать и ничего с того не станется.
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мы_не_рабы
1496257309
" И с кого спросить, я вас спрашиваю? Эти там, те тут, а тех до сих пор никто ни разу........." - В.М. Черномырдин, Избранное. Очень актуально и сейчас.
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zagrizlik
1496258711
Они хоть что-то законно сделали?
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subbotaspartak
1496273772
Велика Россия-Мать, Хватит долго воровать.
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Дядя Серёжа
1496291519
Маловато! Маловато будет!!!
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