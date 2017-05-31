Комитет по строительству незаконно заключил контракт в 950 миллионов на дополнительные работы на «Санкт-Петербурге»

Комитет по строительству незаконно заключил контракт на сумму в 950 миллионов на дополнительные работы на стадионе «Санкт-Петербург». Об этом сообщает официальный сайт управления федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу.

«Комитет ограничил конкуренцию, заключив с ОАО «Метрострой» государственный контракт на выполнение дополнительных работ в Западной части Крестовского острова и на стадионе им. Кирова. Цена контракта более 950 миллионов рублей.

То, что заключение контракта нарушает норму Закона о контрактной системе (44-ФЗ) инспекция антимонопольного органа признала еще в конце января 2017 года», – говорится в заявлении.