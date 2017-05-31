Лунев назвал Гончаренко топ-тренером

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев вспомнил о совместной работе в «Уфе» с бывшим главным тренером этой команды Виктором Гончаренко, который сейчас возглавляет ЦСКА. По словам вратаря, этот специалист очень здорово подходит к теоретическим занятиям.

«Супер! Такого тренера в моей карьере еще не было. С ним настолько комфортно, что, даже не играя, испытываешь положительные эмоции. Каждое утро просыпаешься и с удовольствием спешишь на тренировку. Гончаренко – топ-тренер. Он как Супермен. Не удивлюсь, если у него тоже есть какие-то сверхъестественные способности. Очень крутой мужик! Надеюсь, мы с ним еще когда-нибудь пересечемся.

Когда Гончаренко пришел в «Уфу», столько беготни было – кошмар. Потом заехали на сбор в Кратово – пошла теория. Садились у проектора, и он показывал разные картинки, не связанные с футболом. Грубо говоря, стая рыбешек и одна большая рыба. Виктор Михайлович спрашивает: «Что видишь на этом слайде? А ты?» – и так у всех по очереди. Выслушав мнения ребят, свое Гончаренко оставил при себе. На следующий день интересуется: «Подумали? Что теперь об этом думаете?». Только после этого свой вариант раскрыл.

Если мелюзга объединена одной целью, сообща может и такую рыбину слопать. Вроде бы банальные вещи, но они способствуют созданию нужного настроя. На теоретических разборах Гончаренко настолько четко все объяснял, что никому не нужно было повторять дважды. Возьмем Слая – значимая для «Уфы» фигура. Думаю, и в более сильной команде не потерялся бы. Но был момент, когда Виктора Михайловича перестало устраивать его отношение к делу. Тренер прямо сказал: «Ты даешь команде 20 процентов от своего потенциала, а я хочу, чтобы выкладывался минимум на 80. Пока не изменишься, играть не будешь» – и посадил на скамейку. Слай обижался. Они по два-три часа беседовали. Как Игбун потом заиграл, все прекрасно видели», – рассказал Лунев.

Напомним, что 25-летний голкипер перебрался из «Уфы» в «Зенит» в прошедшее зимнее трансферное окно.