Фергюсон: «Современные команды просто обязаны развлекать»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон считает, что современный футбол склоняется в сторону атакующего. Он уверен, что это приносит дополнительную зрелищность.

«Это во многом связано с физической готовностью игроков. Контратаки стали более ярко выраженными в наши дни; качество полей сейчас просто превосходное; безопасность игроков на более высоком уровне. Все эти факторы обеспечивают гораздо более красочное шоу. Я думаю, команды просто обязаны развлекать. Мы должны помнить, что на стадионах находятся зрители, которых нужно развлекать.

В мое время в «Манчестер Юнайтед» действовал принцип «все хорошо, если ты побеждаешь». Это могло быть 4:3, 5:4 и так далее. Мой последний матч закончился с результатом 5:5 против «Вест Бромвича», 19 мая 2013 года! Я и не мог мечтать о лучшем счете в заключительном матче.

Сегодня владение мячом начинается c центральных защитников и вратаря. Думаю, «Барселона» стала автором этой тенденции: команда Пепа Гвардиолы образца сезона 2009/10, одна из лучших в Европе за всю историю. Если мяч у тебя, у соперника его нет.

Когда я работал в «Абердине», это была одна из главных мыслей, которую нужно было донести до игроков. Вместе с тем, говоря о современном поколении игроков, нужно следить за тем, чтобы по-прежнему готовить футболистов, способных отдать проникающую передачу так, как это умели делать Пол Скоулз, Майкл Кэррик, Зинедин Зидан или Андреа Пирло», – сказал Фергюсон.