Каррера: «Манчини всеми силами попытается отобрать у «Спартака» золото»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о возможном назначении в «Зенит» итальянского специалиста Роберто Манчини.

– Совсем скоро в РФПЛ станет на одного главного тренера с Апеннин больше – «Зенит» примет Роберто Манчини. Что скажете о нем?

– Мы из одного футбольного поколения, так что знакомы уже тысячу лет. Если не ошибаюсь, первый раз столкнулись на поле еще в конце 80-х – кажется, в Кубке Италии. Роберто был одним из самых ярких и самобытных атакующих игроков нашего времени, звездой серии А, которая на тот момент была сильнейшим чемпионатом в мире. Манчини футболист взял целый ряд престижных трофеев.

– А как насчет Манчини-тренера?

– В этом качестве он несколько раз выигрывал чемпионат Италии, становился первым и в Англии. Эти достижения говорят сами за себя, а ведь есть и другие. То, что «Зенит» выбрал такого сильного специалиста, еще раз подтверждает престиж и силу итальянской школы. Роберто ее достойный представитель, и я рад, что он тоже будет работать в России. Его появление добавит РФПЛ престижа и поднимет интерес к лиге в Италии. А сам Манчини получит новый жизненный опыт. Разумеется, Роберто захочет отобрать золото, но станем отстаивать его всеми силами. Стать первым сложно, а выиграть два чемпионата подряд еще труднее. Но «Спартак» на то и «Спартак», чтобы ставить перед собой только максимальные задачи.