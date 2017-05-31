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  • Каррера: «Манчини всеми силами попытается отобрать у «Спартака» золото»

Каррера: «Манчини всеми силами попытается отобрать у «Спартака» золото»

31 мая 2017, 01:10
26

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о возможном назначении в «Зенит» итальянского специалиста Роберто Манчини.

– Совсем скоро в РФПЛ станет на одного главного тренера с Апеннин больше – «Зенит» примет Роберто Манчини. Что скажете о нем?

– Мы из одного футбольного поколения, так что знакомы уже тысячу лет. Если не ошибаюсь, первый раз столкнулись на поле еще в конце 80-х – кажется, в Кубке Италии. Роберто был одним из самых ярких и самобытных атакующих игроков нашего времени, звездой серии А, которая на тот момент была сильнейшим чемпионатом в мире. Манчини футболист взял целый ряд престижных трофеев.

– А как насчет Манчини-тренера?

– В этом качестве он несколько раз выигрывал чемпионат Италии, становился первым и в Англии. Эти достижения говорят сами за себя, а ведь есть и другие. То, что «Зенит» выбрал такого сильного специалиста, еще раз подтверждает престиж и силу итальянской школы. Роберто ее достойный представитель, и я рад, что он тоже будет работать в России. Его появление добавит РФПЛ престижа и поднимет интерес к лиге в Италии. А сам Манчини получит новый жизненный опыт. Разумеется, Роберто захочет отобрать золото, но станем отстаивать его всеми силами. Стать первым сложно, а выиграть два чемпионата подряд еще труднее. Но «Спартак» на то и «Спартак», чтобы ставить перед собой только максимальные задачи.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Манчини Роберто Каррера Массимо
Комментарии (26)
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dzhanavar
1496188315
Хит парад итальянцев в России... Борис Аркадьев,Михаил Якушин,Гавриил Качалин,Валерий Лобановский...Они переворачиваются в гробу...
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tank219
1496198986
Прогноз 100% - чемпионом станет команда с иностранным тренером
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4agaaa
1496202115
Ещё один итальянец в РФПЛ! Сильнее соперники, интереснее футбол!
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VeniaminS
1496207164
Посмотрим!!!Противостояние двух тренеров.
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piligrim1986
1496207714
тяжело манчини будет. он не представляет, куда попал.
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Вадим 1972
1496212933
Тем интересней будет чемпионат !
Ответить
isa361
1496216994
Зенит слабее по составу чем Спартак? Серьезно? )))
Ответить
dok66
1496219368
"Приключения итальянцев в России" . Посмотрим . Больше конкуренции -интереснее чемпионат !
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ivanthebest
1496225173
Интересный чемп намечается, Спартак, Зеня, кони, Краснодар, Локо при всём при том, Рубин с Бекиичем и ресурсами, и не стоит ещё забывать о Рамзане и его амбициях... 7 команда добротного уровня, которые будут бороться за верхние позиции.
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yorgenbarenz
1496237007
Блинн ! Одни итальянцы! Вот и макароны итальянские вкуснее пензенских! С чего бы это?
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