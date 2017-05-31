Защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес ведет переговоры с «Миланом»

Агент Фабио Паризи, представляющий интересы защитника «Вольфсбурга» Рикардо Родригеса, заявил, что футболист продолжает переговоры с «Миланом».

«Переговоры продолжаются. «Вольфсбург» решал вопрос с пропиской в Бундеслиге. Между нами с «Миланом» улажены основные детали, мы двигаемся вперед, шансы на успех высоки. Все хотят завершить переход: игрок хочет перейти в «Милан», а «Милан» хочет его приобрести.Мы просто должны были дождаться результатов «Вольфсбурга». Я действительно думаю, что переход состоится», – сказал Паризи.

Родригес выступает за «Вольфсбург» с 2011 года.