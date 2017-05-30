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  • Федун: «Давайте говорить откровенно: уровень нашего чемпионата достаточно средний»

Федун: «Давайте говорить откровенно: уровень нашего чемпионата достаточно средний»

30 мая 2017, 23:27
11

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал интерес к полузащитнику красно-белых Роману Зобнину со стороны «Шальке» и «Ромы».

«А что, «Шальке» и «Рома» круче, чем «Спартак», с точки зрения зарплат, бонусов? Нет. И мы видели Зинченко, который ушел на пике в «Манчестер Сити». Где он сейчас? Роману нужно показать зарубежным скаутам себя на уровне Лиги чемпионов. Давайте откровенно говорить: уровень нашего чемпионата достаточно средний. Именно Лига чемпионов показывает, ху из ху», – сказал функционер в эфире программы «Все на футбол».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Рома Шальке-04 Зобнин Роман Зинченко Александр Федун Леонид
Комментарии (11)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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erma
1496176453
Уровень нашего чемпа средний в сравнении с кем? С немцами - скорее да. С голландцами - точно нет. А насчет лиги чемпионов - абсолютная правда. Там все станет ясно - кто есть кто, а ху есть ху.
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bset
1496176725
Да, из года в год проваливаемся в ЛЧ...
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Asbjorn
1496176911
Он давно уже средний,а лиге все проваливаются,надеюсь в следующей наши клубы покажут хороший результат и игру,а для этого надо усиливаться
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mutabor0992
1496176963
Кто ж спорит Леня...
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Wagarti
1496183209
Пришёл на МатчТВ - стал хедлайнером на Бомбардире! ;)
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Bozigit
1496185617
Уровень достаточно низкий
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Popularov
1496190794
Этот футбольный сезон 2016/17 был и стал самым СКАНДАЛЬНЫМ! Такого скандального сезона никогда у нас ещё НЕ БЫЛО, что при СССР, что при России. Федун очень постарался и приложил свою руку к этому! Много делается в России для развития футбола, а БЕЗОБРАЗНОЕ судейство имени Будогосского ПЕРЕЧЁРКИВАЕТ все старания! Судейство Еськова, Вилкова, Безбородова, Егорова, Сельдякова, Иванова, Николаева, Карасёва, Сухого, Турбина и других - вам ещё одни примеры из ТЫСЯЧИ косяков российских арбитров и их КРЁСТНОГО отца - БЕССОВЕСТНОГО и СКАНДАЛЬНОГО судейства имени Будогосского, Бутенко, Баскакова, чиновников РФС, которые, всеми НЕПРАВДАМИ, ОПРАВДЫВАЮТ этот судейский БЕСПРЕДЕЛ в пользу Спартака, этих и других оскандалившихся судей!!! Предсказуемость по Бубнову - это когда арбитры СКАНДАЛЯТ и свистят в пользу Спартака!!! "У "СПАРТАКА" с Каррерой никогда НЕ БЫЛО ИГРЫ, Спартак всегда МУЧИЛСЯ НА ПОЛЕ и только СКАНДАЛЬНОЕ судейство имени Будогосского помогло Спартаку - НЕ ЧЕСТНО занять первое место в этом сезоне! Каррера в Спартаке - НОЛЬ!!! Всю игру в Спартаке поставил Дмитрий Аленичев, а Каррера присвоил себе ЧУЖИЕ заслуги. Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место! Вот реальное место "Спартака"! На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса! Всю работу в Спартаке сделали, не чистые на руку, арбитры. Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака!!! А всю предсезонную подготовку провёл Аленичев и его тренерский штаб! Каррера ПРИПИСЫВАЕТ себе ДУТЫЕ скандальные судейские "победы" имени Будогосского и Мутко!!! Это Будогосский и Мутко закрыли свои БЕСТЫЖИЕ глаза на судейский произвол в пользу Спартака и помогли Спартаку, ВСЕМИ НЕПРАВДАМИ, занять первое место в чемпионате. Спартаковцы привыкли играть только за счёт предвзятого судейства и решили, что судья за них выполнит всю черновую работу, а они будут только ПЕШКОМ по полю ходить, РАСПИСЫВАТЬСЯ в платёжной ведомости, получать НЕЗАСЛУЖЕННЫЕ премии - за ТУХЛЫЕ судейские победы, передавать ПРИВЕТЫ ОПГ "Ромашка" судейской шаражке Будогосского!!! Теперь вам понятно, как играет Спартак и как тренирует Каррера??? ПЛОХО и БЕЗДАРНО! На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены федуновского вопроса! Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!! Предсказуемость по Бубнову - это когда арбитры СКАНДАЛЯТ и свистят в пользу Спартака!!! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!!
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Дядя Серёжа
1496205239
...ху из ху», да в этой стране всем по ху...
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