Федун: «Давайте говорить откровенно: уровень нашего чемпионата достаточно средний»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал интерес к полузащитнику красно-белых Роману Зобнину со стороны «Шальке» и «Ромы».

«А что, «Шальке» и «Рома» круче, чем «Спартак», с точки зрения зарплат, бонусов? Нет. И мы видели Зинченко, который ушел на пике в «Манчестер Сити». Где он сейчас? Роману нужно показать зарубежным скаутам себя на уровне Лиги чемпионов. Давайте откровенно говорить: уровень нашего чемпионата достаточно средний. Именно Лига чемпионов показывает, ху из ху», – сказал функционер в эфире программы «Все на футбол».