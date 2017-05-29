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  • «Зенит» и Манчини достигли договоренности по финансовой стороне, идет обсуждение возможных приобретений

«Зенит» и Манчини достигли договоренности по финансовой стороне, идет обсуждение возможных приобретений

29 мая 2017, 17:52
14

«Зенит» договорился по финансовым вопросам с Роберто Манчини, сообщил источник, близкий к клубу. По его словам, в настоящее время стороны обсуждают то, как будет комплектоваться команда на следующий сезон.

Сегодня итальянский специалист провел встречу с председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером. Ожидается, что соглашение будет заключено в ближайшие два дня.

«Переговоры с Манчини близки к завершению, финансовая сторона вопроса и штаб итальянца уже согласованы на первых переговорах в России, но у тренера есть собственное видение на комплектование команды, и именно этот вопрос на данном этапе является ключевым. «Зенит» должен гарантировать Манчини возможность покупки необходимых игроков, что, с большой долей вероятности, будет сделано», – рассказал источник.

Напомним, вчера «Зенит» отправил в отставку Мирчу Луческу, который не смог вывести команды в Лигу чемпионов по итогам минувшего сезона, заняв с ней третье место.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (14)
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dok66
1496069788
Тут и без источника понятно , что Манчини будет выдвигать свои условия по комплектованию команды .
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SnoopiDu
1496070200
Как Болельщик Спартака Я Рад, что вы его подписали! Удачи вам с Манчини! -))))
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Джанни Родари
1496070842
как-то быстро все провернулось, полгода назад что ли уже переговоры начали предварительные
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Jack24
1496072287
Жалко. Нравился мне Манчини, а тут в Зенит....
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sерж
1496073953
скоро у школоты и прочей мясной шушеры будет бомбить,от трансферов.Все будут считать народные деньги.
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Обер-КанцлерЪ
1496076292
Халка (вместо Кокорина) и Гарая(вместо Нету) обратно - уже кардинально всё изменится! С Кокориным и Нету в составе можно сказать Зенит каждый матч вдевятером играл, а так хоть 11 футболистов на поле будет!
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Михас007
1496076903
Бердыев лучше
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Garrincha58
1496077790
кого они собрались приобретать сначала надо избавится от балласта, которого в Зените накопилось с лихвой
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DblMok3
1496080509
отличная новость
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xapaycm
1496090271
Деньги есть - ума не надо!
Ответить
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