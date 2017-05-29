«Зенит» и Манчини достигли договоренности по финансовой стороне, идет обсуждение возможных приобретений

«Зенит» договорился по финансовым вопросам с Роберто Манчини, сообщил источник, близкий к клубу. По его словам, в настоящее время стороны обсуждают то, как будет комплектоваться команда на следующий сезон.

Сегодня итальянский специалист провел встречу с председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером. Ожидается, что соглашение будет заключено в ближайшие два дня.

«Переговоры с Манчини близки к завершению, финансовая сторона вопроса и штаб итальянца уже согласованы на первых переговорах в России, но у тренера есть собственное видение на комплектование команды, и именно этот вопрос на данном этапе является ключевым. «Зенит» должен гарантировать Манчини возможность покупки необходимых игроков, что, с большой долей вероятности, будет сделано», – рассказал источник.

Напомним, вчера «Зенит» отправил в отставку Мирчу Луческу, который не смог вывести команды в Лигу чемпионов по итогам минувшего сезона, заняв с ней третье место.