Канделаки: «Миллер провел встречу с Манчини»

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер провел встречу с экс-главным тренером «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини. Фотографию встречи она выложила в соцсети.

«Миллер провел встречу с Манчини. Судя по книге, которую получил тренер, после подписания с ним контракта установка будет: чтить традиции…» – написала Канделаки на своей странице в твиттере.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист является основным кандидатом на пост наставника «Зенита». По информации СМИ, его зарплата в петербургском клубе может составить примерно 5-6 миллионов евро в год.