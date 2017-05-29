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Канделаки: «Миллер провел встречу с Манчини»

29 мая 2017, 15:30
18

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки сообщила, что председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер провел встречу с экс-главным тренером «Интера» и «Манчестер Сити» Роберто Манчини. Фотографию встречи она выложила в соцсети.

«Миллер провел встречу с Манчини. Судя по книге, которую получил тренер, после подписания с ним контракта установка будет: чтить традиции…» – написала Канделаки на своей странице в твиттере.

Ранее сообщалось, что итальянский специалист является основным кандидатом на пост наставника «Зенита». По информации СМИ, его зарплата в петербургском клубе может составить примерно 5-6 миллионов евро в год.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Канделаки Тина
Комментарии (18)
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ufos73
1496061710
А ее че обслужить высоких гостей позвали?
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Небесная
1496061876
Каким боком тут Канделаки?
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Roman Armeec
1496063257
какие еще традиции, интересно..
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maksspartak
1496063744
обьясните смысл переговоров )??
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Karpathian
1496063938
Все куплено... и экс тренер манчестер сити, побывав под крылом шейхов, не мог не пойти в команду, которая покупает ВСЁ. От судей до топовых игроков (ну, или не очень топовых)
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dok66
1496065280
А что это Тина не сказала , что за книгу презентовал Миллер ! Путеводитель по Питеру ? А причем здесь футбол ?
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Decorhome
1496065700
ну что же посмотрим, что из этого шоколада получится
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subbotaspartak
1496066120
Миллер провел встречу с Манчини. В Италию протянут трубопровод. Вот.
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vladimir-7
1496067074
Если подписали контракт, то зачем писать остальное в будущем времени? Конделаки огласите условия контракта.
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OfaZavr
1496069187
Ну вот зачем Манчини согласился....
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