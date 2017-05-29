Щесны может продолжит карьеру в «Наполи»

Голкипер «Арсенала» Войцех Щесны хочет продолжить карьеру в «Наполи». 27-летний игрок провел последние два года в аренде в «Роме», однако у «волков», согласно договору, нет права выкупа вратаря.

Сообщается, что «джаллоросси» намерены сделать ставку на Алиссона в следующем сезоне, вместо того, чтобы попытаться договориться с «канонирами» о переходе поляка.

«Адзурри» видят в Щесны хорошего конкурента для Пепе Рейны. По информации итальянских СМИ, страж ворот «Арсенала» уже дал согласие на переезд в Неаполь.

В прошедшем сезоне Щесны провел 39 встреч (14 – на ноль), пропустив 41 гол. Его ориентировочная стоимость составляет 14 миллионов евро.