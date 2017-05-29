Балашов: «Сейчас для «Арсенала» начинается самая жаркая пора»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов рассказал о том, когда команда выйдет из отпуска. Напомним, туляки сохранили право в следующем сезоне играть в Премьер-лиге, одержав победу над «Енисеем» за счет гола, забитого на выезде.

– Уже известно, когда футболисты «Арсенала» выйдут из отпуска?

– Мы сейчас решаем этот вопрос. Ориентировочно, команда соберется 15 июня. Мы до последнего момента не знали, как нам верстать график подготовки, потому что не были уверен до конца, где окажемся.

– Сами планируете отдохнуть или дел сейчас будет очень много?

– Сейчас как раз начинается самая жаркая пора. Перерыв между чемпионатами слишком маленький и во время Кубка конфедераций мы будем заниматься работой.

Ранее Балашов заявил, что будущее главного тренера «Арсенала» Сергея Кирьякова решится через несколько дней.