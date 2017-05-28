Малафеев: «С увольнением Луческу у «Зенита» появится мотивация, которая заставит команду двигаться в правильном направлении»

Бывший футболист «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался на тему увольнения с поста главного тренера команды Мирчи Луческу. По мнению экс-голкипера, подобное решение руководства питерского клуба было ожидаемо.

«Последние изменения в руководстве «Зенита» дали понять, что в клубе будет происходить что-то новое. Это было предсказуемо, что Луческу пришлось уйти, учитывая, что клуб выбрал другой вектор развития. Негативная волна в прессе и среди болельщиков также говорила о том, что в клубе нужно что-то кардинально менять.

Время покажет, что будет дальше. В последние годы клуб боролся только за первые места. Понимаю, как переживает Алексей Миллер, особенно в ситуации, когда «Спартак» становится чемпионом. У «Зенита» появится мотивация, которая заставит команду двигаться в правильном направлении», – сказал Малафеев.