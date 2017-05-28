Фурсенко назвал Сарсанию самым сильным специалистом в своей области в России

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко поделился эмоциями от назначения Константина Сарсании на должность спортивного директора питерского клуба.

– Константин Сарсания уже работал с вами в «Зените». Сейчас он вновь назначен спортивным директором клуба. Я так понимаю, он будет отвечать за трансферы?

– Мы с Константином Сергеевичем долго и эффективно работали вместе. За все время совместной работы у нас не было ни одной трансфертной ошибки. С моей точки зрения – Сарсания самый сильный специалист в этой области в России. Плюс он отличается тем, что он не агент, а человек высокой футбольной эрудиции, который понимает суть работы спортивного директора.

Напомним, ранее сообщалось, что «Зенит» достиг договоренности с Роберто Манчини.