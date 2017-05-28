Гендиректор «СКА-Хабаровск»: «Нет никаких сомнений в достойном финансировании клуба»

Генеральный директор «СКА-Хабаровск» Олег Флегонтов поделился эмоциями от выхода команды в РФПЛ, а также заявил, что клубу обеспечат достойное финансирование. Напомним, хабаровчане сегодня одержали победу в переходных матчах над «Оренбургом» в серии пенальти и получили путевку в Премьер-лигу.

«Недавно губернатор Хабаровского края Вячеслав Иванович Шпорт в интервью говорил, что если команда выйдет в Премьер-лигу, то он найдет возможность ее поддержать и финансировать. А это очень серьезный человек, он нас никогда не подводил, как и Аркадий Николаевич Мкртычев. У меня никаких сомнений по тому, что будет достойное финансирование, нет.

Но есть вопросы, которые нам нужно решать для Премьер-лиги, причем решать в быстром, авральном порядке. Например, требования к стадиону в ФНЛ и РФПЛ разные. Нам нужно создавать молодежную команду, хотя у нас есть дублирующая команда, выступающая на КФК», – сказал функционер.