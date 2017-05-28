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  • Карадениз: «Если Грасию отправить в отставку и пригласить очередного иностранца, то будет то же самое»

Карадениз: «Если Грасию отправить в отставку и пригласить очередного иностранца, то будет то же самое»

28 мая 2017, 07:56
12

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз отрицательно смотрит на то, что командой руководит иностранный тренер. По мнению футболиста, с заменой Хави Грасии на другого приезжего специалиста в клубе ничего не изменится.

«Давайте посмотрим, в каком состоянии сейчас находится «Рубин», какие игроки есть в команде. В футболе сложно что-то видеть на шаг вперед. Но знаю, что если сейчас Грасию отправить в отставку и пригласить очередного иностранца, то будет то же самое.

Бердыев? По крайней мере, он быстрее всех вернет «Рубин» в элиту. Это могут сделать и другие, но Бердыев сделает это быстрее», – заявил футболист.

«Рубин» по итогам нынешнего сезона занял девятое место в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: БИЗНЕС Online
Россия. Премьер-лига Рубин Карадениз Гекдениз Грасия Хави
Комментарии (12)
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turist82
1495947883
А разве имеет право игрок - на тренера чего то гнать? Его дело - выполнять команды и решать поставленные задачи
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a-rakhmatov
1495949289
Бердыев и его команда смогут вернуть Рубин в лидеры....
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paparazzi-kazan
1495950053
Гарсия распустил команду , если футболеры с похмела на тренировку приходят это конец.
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bolela_16
1495950520
Это ещё нужно посмотреть...
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maratagliulin
1495951338
Карадениз говорит мало, но всегда по теме. Может стать хороши тренером
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adekvat
1495953289
Время покажет.
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liverpool19861986
1495953468
Бердыев лучший
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серега кашин
1495953959
посмотрим что у рубина получится
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BarStep
1495954087
По моему Бердыев "заказал" ему это высказать..., так сказать на перспективу...
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subbotaspartak
1495960603
Все за Бердыя хватаются, А он сидит в VIP-ложе, собой восхищается.
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