Карадениз: «Если Грасию отправить в отставку и пригласить очередного иностранца, то будет то же самое»

Полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз отрицательно смотрит на то, что командой руководит иностранный тренер. По мнению футболиста, с заменой Хави Грасии на другого приезжего специалиста в клубе ничего не изменится.

«Давайте посмотрим, в каком состоянии сейчас находится «Рубин», какие игроки есть в команде. В футболе сложно что-то видеть на шаг вперед. Но знаю, что если сейчас Грасию отправить в отставку и пригласить очередного иностранца, то будет то же самое.

Бердыев? По крайней мере, он быстрее всех вернет «Рубин» в элиту. Это могут сделать и другие, но Бердыев сделает это быстрее», – заявил футболист.

«Рубин» по итогам нынешнего сезона занял девятое место в турнирной таблице РФПЛ.