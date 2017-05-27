Сарсания: «Трансферы «Зенита» будем обсуждать после того, как наступит ясность с главным тренером»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания сообщил, что пока не встречался с руководством петербургского клуба по поводу летней трансферной кампании. По его словам, приобретения будут обсуждаться после наступления ясности с главным тренером.

Ранее сообщалось, что нынешний наставник сине-бело-голубых Мирча Луческу может покинуть свой пост в ближайшее время.

«Останется ли Луческу в «Зените»? Я не могу ничего сказать. Решение будет принимать руководство.

Когда буду обсуждаться летние трансферы? Как только наступит ясность с главным тренером, так сразу. Потому что времени у нас очень мало», – сказал Сарсания.

В завершившемся розыгрыше РФПЛ «Зенит» финишировал на третьей строчке в турнирной таблице и не сумел пробиться в Лигу чемпионов.