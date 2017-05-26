Источник: Фурсенко получит широкие полномочия в «Зените»

Новый президент «Зенита» Сергей Фурсенко, который также стал генеральным директором и председателем правления, получит широкие полномочия в петербургском клубе. По информации источника, 63-летний функционер будет иметь полную свободу в кадровом вопросе.

Кроме того, теперь должность генерального директора станет в клубе ключевой и не будет ограничиваться принятием оперативных решений.

Отметим, что в период с января 2006 по весну 2008 года Фурсенко уже являлся президентом петербургского клуба.