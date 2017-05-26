Гаттузо не считает возвращение в «Милан» шагом назад в своей карьере

Бывший футболист «Милана» Дженнаро Гаттузо рад, что ему доверено управлять молодежной командой россонери.

«Счастлив, что мне доверили молодежную команду «Милана». Не считаю, что для меня это шаг назад. Уверен, что сделал правильный выбор.

Я возвращаюсь в клуб, который хочет снова быть великим. Хочу передать молодым игрокам чувство принадлежности к «Милану». Мы будем работать с Монтеллой в тесном сотрудничестве, потому что нам нужно будет играть по единой системе», – заявил Гаттузо.

В своей тренерской карьере специалист успел поработать с «Пизой», «Палермо» и швейцарским «Сьоном».