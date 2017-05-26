Давид Луис не сожалеет о возвращении в «Челси», даже с понижением зарплаты

Защитник «Челси» Давид Луис признался, что ему пришлось пойти на понижение зарплаты, когда в августе 2016 года он согласился на переход в лондонский клуб из «ПСЖ».

«Когда я согласился на переход, то мне пришлось пойти на снижение зарплаты. Но ничего страшного не произошло, я счастлив. Мне не всегда по душе легкая жизнь. Поэтому я рискнул, чему очень доволен. Это было правильным решением.

Если ты не готов пойти на риск в своей жизни, то никогда не попробуешь чего-то нового. Не только в профессиональной жизни, но и в повседневной», – считает бразилец.

Напомним, что Давид Луис перешел из «Челси» в «ПСЖ» в 2014 году за 49,5 миллионов евро. В 2016 году он вернулся в лондонский клуб за 35 миллионов.