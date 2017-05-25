Коке хочет стать капитаном «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке признался, что рад продлению контракта с клубом. По его условия футболист сборной Испании будет выступать в «Атлетико» до лета 2024 года, а сумма отступных за него теперь составляет 150 миллионов евро.

«Я очень рад этому. В первую очередь хотел бы выразить благодарность всем тренерам, которые помогали мне в «Атлетико». В футболе многое меняется, но я мечтаю завершить карьеру в «Атлетико».

Если даст бог, то в будущем я хотел бы стать капитаном команды. Никогда не скрывал, что стремлюсь к этому», – сказал Коке.

25-летний хавбек является воспитанником мадридского коллектива. В сезоне 2016/17 на счету Коке 36 матчей, 4 гола и восемь голевых передач.