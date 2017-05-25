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    Коке хочет стать капитаном «Атлетико»

    Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке признался, что рад продлению контракта с клубом. По его условия футболист сборной Испании будет выступать в «Атлетико» до лета 2024 года, а сумма отступных за него теперь составляет 150 миллионов евро.

    «Я очень рад этому. В первую очередь хотел бы выразить благодарность всем тренерам, которые помогали мне в «Атлетико». В футболе многое меняется, но я мечтаю завершить карьеру в «Атлетико».

    Если даст бог, то в будущем я хотел бы стать капитаном команды. Никогда не скрывал, что стремлюсь к этому», – сказал Коке.

    25-летний хавбек является воспитанником мадридского коллектива. В сезоне 2016/17 на счету Коке 36 матчей, 4 гола и восемь голевых передач.

    Источник: Marca

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    25.05.2017 09:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +64

      bayern06 25 мая 2017, 11:42

      не развивается парнишка

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