Кобелев ждет сюрпризов в стыковых матчах

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев считает, что «Оренбург» и «Арсенал» смогут сохранить прописку в Премьер-лиге на следующий сезон.

«Думаю, что представители Премьер-лиги сохранят свои места и не опустятся на дивизион ниже. По подбору футболистов «Оренбург» и «Арсенал» гораздо сильнее, но тем и прекрасен футбол, что в этом спорте всегда есть место сюрпризам. Есть ощущение, что кто-то нас удивит.

В последние годы клубы ФНЛ уже не выглядят мальчиками для битья в стыковых матчах. Поэтому хочется верить, что будет бескомпромиссная борьба и зрители увидят еще четыре матча высокого уровня», – сказал Кобелев.

Первые матчи переходного турнира состоятся 25 мая. «СКА-Хабаровск» примет на своем поле «Оренбург», а красноярский «Енисей» сыграет с тульским «Арсеналом». Ответные встречи пройдут 28 марта.