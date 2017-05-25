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    Кобелев ждет сюрпризов в стыковых матчах

    Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев считает, что «Оренбург» и «Арсенал» смогут сохранить прописку в Премьер-лиге на следующий сезон.

    «Думаю, что представители Премьер-лиги сохранят свои места и не опустятся на дивизион ниже. По подбору футболистов «Оренбург» и «Арсенал» гораздо сильнее, но тем и прекрасен футбол, что в этом спорте всегда есть место сюрпризам. Есть ощущение, что кто-то нас удивит.

    В последние годы клубы ФНЛ уже не выглядят мальчиками для битья в стыковых матчах. Поэтому хочется верить, что будет бескомпромиссная борьба и зрители увидят еще четыре матча высокого уровня», – сказал Кобелев.

    Первые матчи переходного турнира состоятся 25 мая. «СКА-Хабаровск» примет на своем поле «Оренбург», а красноярский «Енисей» сыграет с тульским «Арсеналом». Ответные встречи пройдут 28 марта.

    Источник: Известия

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    25.05.2017 07:15
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 25 мая 2017, 13:49

      Думаю так и будет,хотя увидеть новые команды хотелось бы,тем интереснее футбол,география расширится-Дальний Восток!!!!!!!!1

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 мая 2017, 13:09

      ты уже удивил в прошлом году с Динамо

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 25 мая 2017, 12:35

      Ска не потянет Орен(при всем уважении к ним),а вот Енисею по силам с Арсением скатать!)

      2
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 25 мая 2017, 10:31

      Сюрприз в одном матче.

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 25 мая 2017, 09:49

      Поправьте хоть дату вторых матчей !

      0
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      Рейтинг: +215

      iuda 25 мая 2017, 08:54

      Клубы ФНЛ потопят только из-за дальности их нахождения

      1
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 25 мая 2017, 08:50

      ))) да!!! это суровый рфпл....

      0
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      Рейтинг: +36

      Diman0083 25 мая 2017, 08:13

      Для клубов премьер лиги Хабаровск далековато находится, опять будут финансовые потери и банкроты

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 25 мая 2017, 07:48

      28 марта..

      1
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 25 мая 2017, 07:34

      Если вторые матчи так не скоро, то кто начнёт осенью играть в высшей лиге????
      Может хоть в августе сыграть?

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