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    Бекхэм: «Победа «МЮ» в Лиге Европы важна для клуба, но еще важнее – для города и страны»

    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм отметил важность победы команды в Лиге Европы для Манчестера. 22-го мая в концертном зале города произошел теракт, унесший жизни 22-х человек.

    «Сегодняшним вечером было нечто большее, чем просто спорт. Да, победа в Лиге Европы важна для клуба, но еще важнее – для города и всей нашей страны. Во время, когда все мы скорбим вместе с семьями, потерявшими любимых людей, спорт подарил нам немного счастья. Мы молимся за мир во всем мире», – написал англичанин в инстаграме.

    Ранее хабек «МЮ» Андер Эррера посвятил победу жертвам теракта.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    25.05.2017 01:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 25 мая 2017, 07:46

      Зато пополнил трофейный арсенал чем-то новеньким

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 25 мая 2017, 07:32

      Муринья продлил себе сытую жисть ,на неопределенный срок....
      МЮ без Фергюсона все-таки не то....пресновато.....

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 25 мая 2017, 06:37

      важнее что ЛЧ в следующем году получили

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