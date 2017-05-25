Бекхэм: «Победа «МЮ» в Лиге Европы важна для клуба, но еще важнее – для города и страны»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Дэвид Бекхэм отметил важность победы команды в Лиге Европы для Манчестера. 22-го мая в концертном зале города произошел теракт, унесший жизни 22-х человек.

«Сегодняшним вечером было нечто большее, чем просто спорт. Да, победа в Лиге Европы важна для клуба, но еще важнее – для города и всей нашей страны. Во время, когда все мы скорбим вместе с семьями, потерявшими любимых людей, спорт подарил нам немного счастья. Мы молимся за мир во всем мире», – написал англичанин в инстаграме.

Ранее хабек «МЮ» Андер Эррера посвятил победу жертвам теракта.