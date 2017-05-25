Капитан «Аякса» Классен: «Мы могли сыграть лучше, и это обидно»

Полузащитник «Аякса» Дэви Классен прокомментировал ход финального матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (0:2).

«Сегодня мы были недостаточно хороши. Мы могли сыграть лучше, и от этого нам очень обидно. Сопернику повезло в двух моментах, и эти эпизоды сказались на исходе встречи», – считает 24-летний голландец.

Матч на «Фрэндс Арене» стал для Классена 51-м во всех турнирах нынешнего сезона. На его счету 20 голов и 12 результативных передач. В чемпионате Голландии амстердамский клуб финишировал на второй строчке в турнирной таблице.

Ранее главный тренер столичного клуба Петер Бош назвал финал скучным.