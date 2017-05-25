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    Капитан «Аякса» Классен: «Мы могли сыграть лучше, и это обидно»

    Полузащитник «Аякса» Дэви Классен прокомментировал ход финального матча Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (0:2).

    «Сегодня мы были недостаточно хороши. Мы могли сыграть лучше, и от этого нам очень обидно. Сопернику повезло в двух моментах, и эти эпизоды сказались на исходе встречи», – считает 24-летний голландец.

    Матч на «Фрэндс Арене» стал для Классена 51-м во всех турнирах нынешнего сезона. На его счету 20 голов и 12 результативных передач. В чемпионате Голландии амстердамский клуб финишировал на второй строчке в турнирной таблице.

    Ранее главный тренер столичного клуба Петер Бош назвал финал скучным.

    Источник: BBC

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    25.05.2017 01:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +183

      сергей николаевич 25 мая 2017, 08:39

      Ростову выигрывать надо было у МЮ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев 25 мая 2017, 07:27

      А Ростову-то как обидно...
      Сначала обыграть Аякс, а потом проиграть тому же Манчестеру...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +581

      Чеба > семёнычев 25 мая 2017, 08:37

      Ростов - победитель ЛЕ! Даешь ему путевку в ЛЧ!)))))

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 25 мая 2017, 06:59

      Очень большие надежды на Аякс возлагались - подвели.

      0
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 25 мая 2017, 06:28

      Играли вы немного примитивно разыгрывая до верного,этого мало чтоб пройти такой автобус как у Маура

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 25 мая 2017, 05:56

      Надо было играть хорошо ....

      -1
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 25 мая 2017, 02:33

      Жаль . . .

      0
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