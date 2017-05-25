Тренер «Аякса» Бош: «Думаю, финал Лиги Европы получился скучным»

В этом весь Моуриньо, а если это сюрприз для главного тренера, то это уже проблемы всего Аякса МЮ так каждый матч плей-офф ЛЕ играл.
Если МЮ использовать как лакмусовую, то самой сильной командой после них был Андерлехт, потом Ростов. Да Ростов обыгрывал Андерлехт, но это магия Бердыева помогала.
Главный тренер «Аякса» Петер Бош прокомментировал исход финала Лиги Европы, в котором его команда уступила «МЮ» со счетом 0:2.
«Думаю, игра получилась скучной. Ни одна из команд не создала по-настоящему опасных моментов. Так или иначе, мы были недостаточно хороши, поэтому поздравляем соперника с победой. Это поражение станет для нас уроком. Мы сохраним команду и в следующем сезоне будет сильнее», – сказал 53-летний голландец.
Бош возглавил «Аякс» в июле 2016 года. Амстердамский клуб закончил сезон в чемпионате Голландии на второй строчке, уступив одно очко «Фейеноорду».