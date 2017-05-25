Тренер «Аякса» Бош: «Думаю, финал Лиги Европы получился скучным»

Главный тренер «Аякса» Петер Бош прокомментировал исход финала Лиги Европы, в котором его команда уступила «МЮ» со счетом 0:2.

«Думаю, игра получилась скучной. Ни одна из команд не создала по-настоящему опасных моментов. Так или иначе, мы были недостаточно хороши, поэтому поздравляем соперника с победой. Это поражение станет для нас уроком. Мы сохраним команду и в следующем сезоне будет сильнее», – сказал 53-летний голландец.

Бош возглавил «Аякс» в июле 2016 года. Амстердамский клуб закончил сезон в чемпионате Голландии на второй строчке, уступив одно очко «Фейеноорду».