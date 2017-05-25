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    Тренер «Аякса» Бош: «Думаю, финал Лиги Европы получился скучным»

    Главный тренер «Аякса» Петер Бош прокомментировал исход финала Лиги Европы, в котором его команда уступила «МЮ» со счетом 0:2.

    «Думаю, игра получилась скучной. Ни одна из команд не создала по-настоящему опасных моментов. Так или иначе, мы были недостаточно хороши, поэтому поздравляем соперника с победой. Это поражение станет для нас уроком. Мы сохраним команду и в следующем сезоне будет сильнее», – сказал 53-летний голландец.

    Бош возглавил «Аякс» в июле 2016 года. Амстердамский клуб закончил сезон в чемпионате Голландии на второй строчке, уступив одно очко «Фейеноорду».

    Источник: BBC

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    25.05.2017 00:37
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 25 мая 2017, 10:49

      В этом весь Моуриньо, а если это сюрприз для главного тренера, то это уже проблемы всего Аякса МЮ так каждый матч плей-офф ЛЕ играл.

      Если МЮ использовать как лакмусовую, то самой сильной командой после них был Андерлехт, потом Ростов. Да Ростов обыгрывал Андерлехт, но это магия Бердыева помогала.

      0
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      Рейтинг: +64

      Dazdraper 25 мая 2017, 09:20

      Так Аякс всеми силами этому способствовал. МЮ хотяб пару голов закатили.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 25 мая 2017, 09:14

      я даже уснул впервые такое у меня в финалах просыпаюсь а уже награждение

      0
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      Рейтинг: +66

      Viruss28 25 мая 2017, 07:19

      Да уж точно! Скучный нынче Манчестер! Аякс молодой но перспективный, никто не решался атаковать, а защита уверенная в себе!

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      Рейтинг: +800

      forward33 25 мая 2017, 01:23

      Соглашусь скукатень))))

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