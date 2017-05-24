Ван дер Сар встретился с Фергюсоном перед финалом Лиги Европы

В 21:45 по московскому времени «Аякс» и «Манчестер Юнайтед» разыграют кубок Лиги Европы. Ранее «Бомбардир» опубликовал стартовые составы команд на матч в Стокгольме.

Экс-голкипер английского клуба Эдвин ван дер Сар выложил в твиттер фотографию с сэром Алексом Фергюсоном, под руководством которого выступал за «Юнайтед».

«Официальный ужин с финалистом в Стокгольме. Отличная встреча с боссом, вот только по поводу итогового счета я с ним не согласен», – подписал снимок экс-капитан сборной Голландии.

В составе «красных дьяволов» голландец стал четырехкратным чемпионом Англии, трехкратным обладателем Кубка Лиги и Суперкубка страны, а также выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Сейчас ван дер Сар и Фергюсон работают в структуре «Аякса» и «МЮ».

Наш ресурс проведет текстовую онлайн-трансляцию финала.