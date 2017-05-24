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    Ван дер Сар встретился с Фергюсоном перед финалом Лиги Европы

    В 21:45 по московскому времени «Аякс» и «Манчестер Юнайтед» разыграют кубок Лиги Европы. Ранее «Бомбардир» опубликовал стартовые составы команд на матч в Стокгольме.

    Экс-голкипер английского клуба Эдвин ван дер Сар выложил в твиттер фотографию с сэром Алексом Фергюсоном, под руководством которого выступал за «Юнайтед».

    «Официальный ужин с финалистом в Стокгольме. Отличная встреча с боссом, вот только по поводу итогового счета я с ним не согласен», – подписал снимок экс-капитан сборной Голландии.

    В составе «красных дьяволов» голландец стал четырехкратным чемпионом Англии, трехкратным обладателем Кубка Лиги и Суперкубка страны, а также выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Сейчас ван дер Сар и Фергюсон работают в структуре «Аякса» и «МЮ».

    Наш ресурс проведет текстовую онлайн-трансляцию финала.

    Источник: Twitter

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    24.05.2017 21:23
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +19

      ShO_oM36 1 сентября 2017, 05:10

      Ван дер Сар конечно легенда, но плюху от Дзаги получил отменную)))))

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 мая 2017, 00:20

      Легенды! Очень приятно видеть их! Особенно Ферги сегодня был радостный пожалуй, как никогда в последние лет 5...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +27

      Wiz94 25 мая 2017, 00:12

      Сидели и думали:"при нас такой фигни не было"

      1
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 24 мая 2017, 23:48

      Твою мать какая эпоха ушла, какие люди в футбол играли и тренировали! До сих пор Ван дер сар называет Ферги боссом, была очень большая семья в МЮ! ох и велик же ты Сер Алекс Фергюссон!

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 мая 2017, 21:34

      А вот это класс ! Ничего личного ! Просто спортивный интерес и дружеские отношения . И НИКАКОЙ АГРЕСИИ , хотя по разные стороны баррикад .

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 > Андреич 24 мая 2017, 22:15

      МЮ против Аякса - финал ЛЕ идет сейчас .

      0
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      Рейтинг: +484

      Андреич > dok66 24 мая 2017, 22:18

      Почему это "по разные стороны"?
      Возможно у него до сих пор к МЮ чувства сильнее (в глубине души).

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 мая 2017, 21:30

      Ну раз Ферги сказал что победит МЮ. так тому и быть.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 24 мая 2017, 21:24

      Великие футбольные люди!!!Две легенды!

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