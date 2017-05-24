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  • Ван дер Сар встретился с Фергюсоном перед финалом Лиги Европы

Ван дер Сар встретился с Фергюсоном перед финалом Лиги Европы

24 мая 2017, 21:23
9

В 21:45 по московскому времени «Аякс» и «Манчестер Юнайтед» разыграют кубок Лиги Европы. Ранее «Бомбардир» опубликовал стартовые составы команд на матч в Стокгольме.

Экс-голкипер английского клуба Эдвин ван дер Сар выложил в твиттер фотографию с сэром Алексом Фергюсоном, под руководством которого выступал за «Юнайтед».

«Официальный ужин с финалистом в Стокгольме. Отличная встреча с боссом, вот только по поводу итогового счета я с ним не согласен», – подписал снимок экс-капитан сборной Голландии.

В составе «красных дьяволов» голландец стал четырехкратным чемпионом Англии, трехкратным обладателем Кубка Лиги и Суперкубка страны, а также выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира. Сейчас ван дер Сар и Фергюсон работают в структуре «Аякса» и «МЮ».

Наш ресурс проведет текстовую онлайн-трансляцию финала.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Лига Европы Аякс Манчестер Юнайтед ван дер Сар Эдвин Фергюсон Алекс
Комментарии (9)
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ЖОРРО
1495650271
Великие футбольные люди!!!Две легенды!
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kykyi
1495650604
Ну раз Ферги сказал что победит МЮ. так тому и быть.
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dok66
1495650898
А вот это класс ! Ничего личного ! Просто спортивный интерес и дружеские отношения . И НИКАКОЙ АГРЕСИИ , хотя по разные стороны баррикад .
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Павел Буре
1495658916
Твою мать какая эпоха ушла, какие люди в футбол играли и тренировали! До сих пор Ван дер сар называет Ферги боссом, была очень большая семья в МЮ! ох и велик же ты Сер Алекс Фергюссон!
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Wiz94
1495660326
Сидели и думали:"при нас такой фигни не было"
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ivanthebest
1495660856
Легенды! Очень приятно видеть их! Особенно Ферги сегодня был радостный пожалуй, как никогда в последние лет 5...
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ShO_oM36
1504231846
Ван дер Сар конечно легенда, но плюху от Дзаги получил отменную)))))
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