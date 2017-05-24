Головину приятно внимание со стороны «Челси»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин прокомментировал информацию, согласно которой он находится в сфере интересов лондонского «Челси».

«Конечно, приятно, что на мою игру обратили внимание в таком клубе, как «Челси». Но сейчас у меня действующий контракт с ЦСКА, где все устраивает. А в самое ближайшее время мне предстоит поработать на сборе в составе сборной России, которая готовится к Кубку конфедераций», – сказал хавбек.

В текущем сезоне на счету 20-летнего россиянина 30 матчей, три забитых гола и две голевые передачи.