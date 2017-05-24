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Головину приятно внимание со стороны «Челси»

24 мая 2017, 12:25
22

Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин прокомментировал информацию, согласно которой он находится в сфере интересов лондонского «Челси».

«Конечно, приятно, что на мою игру обратили внимание в таком клубе, как «Челси». Но сейчас у меня действующий контракт с ЦСКА, где все устраивает. А в самое ближайшее время мне предстоит поработать на сборе в составе сборной России, которая готовится к Кубку конфедераций», – сказал хавбек.

В текущем сезоне на счету 20-летнего россиянина 30 матчей, три забитых гола и две голевые передачи.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Трансферы ЦСКА Челси Россия Головин Александр
Комментарии (22)
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Atom2020
1495618390
прям новый Головиньо подрастает ... аж Челси интересен, по мнению не которых "желтых" изданий ... ждем с нетерпением новых трансферных слухов ...
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VIPded
1495618509
Успехов Сане!!!
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bset
1495619203
Вот это новость... А я думал, он сморщит лицо и скажет "Фу, Челси интересуется? Я лучше в Торпедо перейду, чем туда"
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ivanthebest
1495619759
Мда... Какой Челси?) Один тяпнул на дурачка, другой подхватил, третий поверил беспричинно и вот, мы уже будем требовать скоро себе повысить до небес зп и перестанем играть в футбол... Схема одна...
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neveldomha
1495620569
Уточняю. Скамейка запаса лондонского Челси заинтересовалась задницей Головина.
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giluxa1963
1495622719
а свинкам завидно их то игрочишек максимум что томь бесплатно возьмет и то лавку протирать
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FanatSerj
1495625822
Да словоблюдие это всё и набивание цены агентами, у нас из топ клубов РПЛ кто нибудь из паспортистов уезжал последние лет пять за бугор? После 2008 пофеерили и тишина, так то и поколение было совсем другое, еще в СССР рожденное. А так только последние годы и слышу одни да если бы да кабы ....
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dok66
1495632145
Да и не напрягайся , Саня . Если не остановишься в развитии . Все у тебя еще впереди .
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Dmirubo
1495634463
Чтобы прогрессировать по-моему ему нужен более мощный клуб, чем ЦСКА. А если он хочет остановиться в росте и желает стабильности, то может оставаться в родных стенах.
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Дядя Серёжа
1495680971
Приятно ему, гимназистка
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