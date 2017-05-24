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    Головину приятно внимание со стороны «Челси»

    Полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин прокомментировал информацию, согласно которой он находится в сфере интересов лондонского «Челси».

    «Конечно, приятно, что на мою игру обратили внимание в таком клубе, как «Челси». Но сейчас у меня действующий контракт с ЦСКА, где все устраивает. А в самое ближайшее время мне предстоит поработать на сборе в составе сборной России, которая готовится к Кубку конфедераций», – сказал хавбек.

    В текущем сезоне на счету 20-летнего россиянина 30 матчей, три забитых гола и две голевые передачи.

    Источник: Р-Спорт

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    24.05.2017 12:25
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 25 мая 2017, 05:56

      Приятно ему, гимназистка

      0
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 24 мая 2017, 17:01

      Чтобы прогрессировать по-моему ему нужен более мощный клуб, чем ЦСКА. А если он хочет остановиться в росте и желает стабильности, то может оставаться в родных стенах.

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      Рейтинг: +24829

      dok66 24 мая 2017, 16:22

      Да и не напрягайся , Саня . Если не остановишься в развитии . Все у тебя еще впереди .

      1
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 24 мая 2017, 16:19

      Да зачем в Челси? там пахать надо, место в составе отвоёвывать! а здесь с российским паспортом он будет получать, столько, сколько нигде платить не будут, а может и того больше, если в зенит перейдёт! Вон на Кокошу в своё время Арсенал с Венгером выходил, а тот х...й забил и перешёл в зенит бабки получать, да в рекламе сниматься!

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 24 мая 2017, 14:37

      Да словоблюдие это всё и набивание цены агентами, у нас из топ клубов РПЛ кто нибудь из паспортистов уезжал последние лет пять за бугор?
      После 2008 пофеерили и тишина, так то и поколение было совсем другое, еще в СССР рожденное.

      А так только последние годы и слышу одни да если бы да кабы ....

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 24 мая 2017, 14:20

      Он Конте нах не нужен, просто Абромович решил поспонсировать коней, но так что б УЕФА в ЛЧ не придралось, как один спонсор двух команд )))

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 24 мая 2017, 13:45

      а свинкам завидно их то игрочишек максимум что томь бесплатно возьмет и то лавку протирать

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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 24 мая 2017, 13:43

      езжай пока молодой и не испорченный а то загниет как кокоша а там гляди в челси заиграет

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 мая 2017, 13:14

      Прямо записки из сумасшедшего дома. Челси, какой там Челси. у меня контракт с ЦСКА, вы чего парни.

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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 24 мая 2017, 13:09

      Уточняю. Скамейка запаса лондонского Челси заинтересовалась задницей Головина.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > neveldomha 24 мая 2017, 13:15

      Это задница Головина подумала, что ее заинтересовались в Челси.

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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > kykyi 24 мая 2017, 13:20

      Да,про Зобнина та же история.)

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov > neveldomha 24 мая 2017, 14:08

      Лучше скамейка в челси чем основа в РФПЛ

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