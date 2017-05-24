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    Бывший голкипер ЦСКА Корнюхин: «Ребров — лучший вратарь сезона»

    Бывший вратарь ЦСКА Евгений Корнюхин выразил мнение, что лучшим голкипером минувшего сезона российской Премьер-лиги является Артем Ребров из «Спартака». Также Корнюхин выделил Игоря Акинфеева, Сергея Рыжикова и Никиту Медведева.

    «В чемпионате России «Спартак» стал чемпионом, а в его воротах играл Артем Ребров, поэтому именно его и назову лучшим.

    Помимо Реброва выделю, естественно, Игоря Акинфеева. Сергей Рыжиков также отыграл практически полностью весь сезон, поэтому отмечу и его. Ещe я бы выделил Никиту Медведева. Я считаю, что он — открытие этого сезона», – сказал Корнюхин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.05.2017 11:08
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +431

      aurora5858 24 мая 2017, 18:56

      Не тянет Ребров на лучшего. Заслуга в этом сезоне есть Но выручает редко. Нестабилен. Пожарит всегда

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 24 мая 2017, 15:59

      А что-то я даже и не помню Корнюхина . Что он сделал для российского футбола и ЦСКА ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 24 мая 2017, 15:53

      Мне тоже понравился Ребров,сыграл надежно,Акинфеев классный вратарь,но Ребров не хуже

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 24 мая 2017, 14:50

      А лысый стариков в сборную набрал! Я возмущен.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 24 мая 2017, 13:07

      А в сборной Акинфеев дырка номер один

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +151

      VITPO 24 мая 2017, 13:04

      Он воспитанник ЦСКА. С 18 лет в других командах.Бывший вратарь ЦСКА-ЭТО ПЕРЕБОР.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 24 мая 2017, 11:24

      Объективное мнение.

      2
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      Рейтинг: +953

      Юрэс 24 мая 2017, 11:22

      Ну, если по ЧеснаКУ , то чем Ребров ЧерЧесова не устраивает?
      Может ОН ЕГО Нах послал, а МЫ не знаем?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > Юрэс 24 мая 2017, 12:29

      Ребров сказал, что у него нет времени, чтобы ездить на сборы 2-м или 3-м номером. А первым все считают Конифея.

      2
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