Бывший голкипер ЦСКА Корнюхин: «Ребров — лучший вратарь сезона»

Бывший вратарь ЦСКА Евгений Корнюхин выразил мнение, что лучшим голкипером минувшего сезона российской Премьер-лиги является Артем Ребров из «Спартака». Также Корнюхин выделил Игоря Акинфеева, Сергея Рыжикова и Никиту Медведева.

«В чемпионате России «Спартак» стал чемпионом, а в его воротах играл Артем Ребров, поэтому именно его и назову лучшим.

Помимо Реброва выделю, естественно, Игоря Акинфеева. Сергей Рыжиков также отыграл практически полностью весь сезон, поэтому отмечу и его. Ещe я бы выделил Никиту Медведева. Я считаю, что он — открытие этого сезона», – сказал Корнюхин.