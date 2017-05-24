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  • Бывший голкипер ЦСКА Корнюхин: «Ребров — лучший вратарь сезона»

Бывший голкипер ЦСКА Корнюхин: «Ребров — лучший вратарь сезона»

24 мая 2017, 11:08
9

Бывший вратарь ЦСКА Евгений Корнюхин выразил мнение, что лучшим голкипером минувшего сезона российской Премьер-лиги является Артем Ребров из «Спартака». Также Корнюхин выделил Игоря Акинфеева, Сергея Рыжикова и Никиту Медведева.

«В чемпионате России «Спартак» стал чемпионом, а в его воротах играл Артем Ребров, поэтому именно его и назову лучшим.

Помимо Реброва выделю, естественно, Игоря Акинфеева. Сергей Рыжиков также отыграл практически полностью весь сезон, поэтому отмечу и его. Ещe я бы выделил Никиту Медведева. Я считаю, что он — открытие этого сезона», – сказал Корнюхин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Ребров Артем Корнюхин Евгений
Комментарии (9)
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Юрэс
1495614125
Ну, если по ЧеснаКУ , то чем Ребров ЧерЧесова не устраивает? Может ОН ЕГО Нах послал, а МЫ не знаем?
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Диктор
1495614246
Объективное мнение.
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VITPO
1495620251
Он воспитанник ЦСКА. С 18 лет в других командах.Бывший вратарь ЦСКА-ЭТО ПЕРЕБОР.
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Gazelvagen877
1495620461
А в сборной Акинфеев дырка номер один
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Чеба
1495626630
А лысый стариков в сборную набрал! Я возмущен.
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Mahone
1495630421
Мне тоже понравился Ребров,сыграл надежно,Акинфеев классный вратарь,но Ребров не хуже
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dok66
1495630761
А что-то я даже и не помню Корнюхина . Что он сделал для российского футбола и ЦСКА ?
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aurora5858
1495641395
Не тянет Ребров на лучшего. Заслуга в этом сезоне есть Но выручает редко. Нестабилен. Пожарит всегда
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