Карпин считает, что Кокорин справедливо не был вызван в сборную России

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о расширенном составе сборной России к Кубку конфедераций-2017. Карпин подчеркнул, что Станислав Черчесов справедливо не вызвал в национальную команду нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

– Перейдем непосредственно к сборной. Вы видели предварительный состав сборной России? Есть ли у Вас вопросы по нему?

– Особо вопросов нет. Но кое-что меня удивило.

– Например?

– Появление некоторых футболистов. Но это мое видение. Главный тренер, находясь внутри команды, видит все по-другому, и это нормально.

– Активно обсуждалось отсутствие Кокорина. Вас не удивляет, что его там нет?

– Нет. А с какой стати он должен там быть?

– В некоторых товарищеских матчах он был активным игроком…

– Ну и? По мнению главного тренера, на его позиции сейчас игроки сильнее выглядят. Сколько голов забил Кокорин? Для нападающего 4 гола за 25 матчей – результат, мягко говоря, не самый лучший. Даже у Федора Чалова 5 голов, у Глушакова – 6 голов, у Бухарова – 6, у Дзюбы – 12, у Смолова – 15. Статистика – вещь упрямая.