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    Карпин считает, что Кокорин справедливо не был вызван в сборную России

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о расширенном составе сборной России к Кубку конфедераций-2017. Карпин подчеркнул, что Станислав Черчесов справедливо не вызвал в национальную команду нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

    – Перейдем непосредственно к сборной. Вы видели предварительный состав сборной России? Есть ли у Вас вопросы по нему?

    – Особо вопросов нет. Но кое-что меня удивило.

    – Например?

    – Появление некоторых футболистов. Но это мое видение. Главный тренер, находясь внутри команды, видит все по-другому, и это нормально.

    – Активно обсуждалось отсутствие Кокорина. Вас не удивляет, что его там нет?

    – Нет. А с какой стати он должен там быть?

    – В некоторых товарищеских матчах он был активным игроком…

    – Ну и? По мнению главного тренера, на его позиции сейчас игроки сильнее выглядят. Сколько голов забил Кокорин? Для нападающего 4 гола за 25 матчей – результат, мягко говоря, не самый лучший. Даже у Федора Чалова 5 голов, у Глушакова – 6 голов, у Бухарова – 6, у Дзюбы – 12, у Смолова – 15. Статистика – вещь упрямая.

    Источник: «Советский спорт»

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    24.05.2017 06:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 24 мая 2017, 15:50

      Заиграет-попадет в сборную,зачем все это мусолить,просто парень зазвездился,поймет?-будет толк,нет тогда дверь захлопнется

      0
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      Рейтинг: +165

      евгений сергеевичч 24 мая 2017, 12:34

      к чему столько вопросов про кокорина по моему очевидно что он один из самых слабых нападающих в нашем чемпионате сейчас

      0
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2017, 10:51

      Заслуженно не вызвал. Вряд ли кого-то это удивит.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +152

      Алексей Гозиас 24 мая 2017, 10:20

      Полностью согласен. Пусть отдыхает и бухает в монако.

      1
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 24 мая 2017, 09:56

      Кокоша радуется, лето свободно.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 24 мая 2017, 09:08

      Кокорин выиграл миллион по трамвайному билету.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 24 мая 2017, 08:37

      5 голов за сезон

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +198

      ded-53 24 мая 2017, 08:28

      А с какой стати он должен там быть?
      Полностью согласен.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +64

      bayern06 24 мая 2017, 07:53

      да все так считают

      2
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