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  • Карпин считает, что Кокорин справедливо не был вызван в сборную России

Карпин считает, что Кокорин справедливо не был вызван в сборную России

24 мая 2017, 06:52
9

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о расширенном составе сборной России к Кубку конфедераций-2017. Карпин подчеркнул, что Станислав Черчесов справедливо не вызвал в национальную команду нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

– Перейдем непосредственно к сборной. Вы видели предварительный состав сборной России? Есть ли у Вас вопросы по нему?

– Особо вопросов нет. Но кое-что меня удивило.

– Например?

– Появление некоторых футболистов. Но это мое видение. Главный тренер, находясь внутри команды, видит все по-другому, и это нормально.

– Активно обсуждалось отсутствие Кокорина. Вас не удивляет, что его там нет?

– Нет. А с какой стати он должен там быть?

– В некоторых товарищеских матчах он был активным игроком…

– Ну и? По мнению главного тренера, на его позиции сейчас игроки сильнее выглядят. Сколько голов забил Кокорин? Для нападающего 4 гола за 25 матчей – результат, мягко говоря, не самый лучший. Даже у Федора Чалова 5 голов, у Глушакова – 6 голов, у Бухарова – 6, у Дзюбы – 12, у Смолова – 15. Статистика – вещь упрямая.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Кокорин Александр Карпин Валерий
Комментарии (9)
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bayern06
1495601589
да все так считают
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ded-53
1495603722
А с какой стати он должен там быть? Полностью согласен.
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Ще Гевара
1495604252
5 голов за сезон
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1495606135
Кокорин выиграл миллион по трамвайному билету.
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Дядя Серёжа
1495608973
Кокоша радуется, лето свободно.
Ответить
Алексей Гозиас
1495610402
Полностью согласен. Пусть отдыхает и бухает в монако.
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OfaZavr
1495612281
Заслуженно не вызвал. Вряд ли кого-то это удивит.
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евгений сергеевичч
1495618489
к чему столько вопросов про кокорина по моему очевидно что он один из самых слабых нападающих в нашем чемпионате сейчас
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Mahone
1495630207
Заиграет-попадет в сборную,зачем все это мусолить,просто парень зазвездился,поймет?-будет толк,нет тогда дверь захлопнется
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