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  • Карпин: «За последние 7-8 лет это самый слабый чемпионат. Поэтому «Спартак» и стал чемпионом»

Карпин: «За последние 7-8 лет это самый слабый чемпионат. Поэтому «Спартак» и стал чемпионом»

23 мая 2017, 22:23
39

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о чемпионстве красно-белых, а также высказался о текущем уровне чемпионата России.

«Мне кажется, что за последние 7-8 лет это самый слабый чемпионат. Были все предпосылки, что «Спартак» может доминировать в этом сезоне. Его главные конкуренты – «Зенит» и ЦСКА – понесли серьезные потери в этом сезоне. У ЦСКА это Еременко и Муса, у «Зенита» – Халк, Гарай и Витсель. Опять же, давайте спокойно посмотрим на следующий сезон и будем делать выводы.

То, что «Спартак» вылетел на ранних стадиях еврокубков – это пошло команде на пользу, а у «Зенита» и ЦСКА еврокубки отбирали силы и эмоции. Данная ситуация тоже повлияла на победу «красно-белых» в чемпионате. Плюс вылет на ранней стадии из Кубка России», – сказал специалист.

Напомним, «Спартак» одержал победу в РФПЛ впервые с 2001 года.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Гарай Эсекьель Еременко Роман Халк Витсель Аксель Муса Ахмед Карпин Валерий
Комментарии (39)
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bset
1495567833
Вот прикопались. По делу выиграли. А все остальное просто оправдания.
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vladimir63
1495568778
по его логике зенит и цска выигрывали чемпионат потому что просто спартак был слабее !
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filosof sparty
1495568980
Логика присутствует, но так можно говорить абсолютно про любой чемпионат любого года
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Atom2020
1495569094
И этот туда же ... слабые соперники ... не было еврокубков ... бла-бла-бла ... кукаретик телевизионный ...
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сасас
1495569230
согласен с Валерой
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VVM1964
1495571815
В ЭТОМ ГОДУ СПАРТАК ПРИБАВИЛ , ЦСКА , ЗЕНИТ ОСЛАБЛИ - РЕЗУЛЬТАТ НА ЛИЦО . В ПРОШЛЫЕ ГОДЫ БЫЛО НАОБОРОТ И ЧТО ? ЭТО НЕ УМАЛЯЕТ ЗАСЛУГ СПАРТАКА , ПРИ ЭТОМ У НАС ДОСРОЧНОЕ ЧЕМПИОНСТВО ЗА 3 ТУРА , А ПРОШЛЫЕ ГОДЫ РЕЗНЯ ШЛА ДО ПОСЛЕДНЕГО . ПУСТЬ ЗЕНИТ И ЦСКА РЕШАЮТ СВОИ ПРОБЛЕМЫ , СПАРТАК СВОИ В ЭТОМ ГОДУ РЕШИЛ ( В ОСНОВНОМ )
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Тазит
1495573378
Вообще-то в этом году мы обошли Португалию, наши клубы в Европе выступили сильнее, а следовательно и чемпионат наш,по крайней мере, не ослаб...
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GeorgeXIII
1495573802
Валера сам нихрена не добился - теперь и бесится!!!
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Zubo
1495578109
Карпин прав, это же очевидно: Зенит, ЦСКА, Ростов, Рубин, Краснодар, Локо в этом году показывали очень слабую игру , каждый по своим причинам , но слабую...
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Mahone
1495594615
Да,смешно Валера,чемпионат как чемпионат,жаба играет что ли,что один Халк и Еременко определяли игру Чемпионата России?
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