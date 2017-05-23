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    Карпин: «За последние 7-8 лет это самый слабый чемпионат. Поэтому «Спартак» и стал чемпионом»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о чемпионстве красно-белых, а также высказался о текущем уровне чемпионата России.

    «Мне кажется, что за последние 7-8 лет это самый слабый чемпионат. Были все предпосылки, что «Спартак» может доминировать в этом сезоне. Его главные конкуренты – «Зенит» и ЦСКА – понесли серьезные потери в этом сезоне. У ЦСКА это Еременко и Муса, у «Зенита» – Халк, Гарай и Витсель. Опять же, давайте спокойно посмотрим на следующий сезон и будем делать выводы.

    То, что «Спартак» вылетел на ранних стадиях еврокубков – это пошло команде на пользу, а у «Зенита» и ЦСКА еврокубки отбирали силы и эмоции. Данная ситуация тоже повлияла на победу «красно-белых» в чемпионате. Плюс вылет на ранней стадии из Кубка России», – сказал специалист.

    Напомним, «Спартак» одержал победу в РФПЛ впервые с 2001 года.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.05.2017 22:23
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 24 мая 2017, 19:34

      И Валера туда же..

      1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 24 мая 2017, 15:04

      смотрю коменты , люди вы не умеете читать ? там написано , что Валерий Карпин считает что все выше перечисленное повлияло чемпионскую гонку , но он же нечего не сказал о том что заслуги спартака мизерны ... Зачем обсирать человека , если он в футболе в разы больше вас понимает , если вы не можете даже прочитать грамотно , то что говорить

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 24 мая 2017, 13:31

      Не поэтому, а вопреки.
      Валера-Валера, не плыви за буйки.

      1
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      Рейтинг: +651

      andrebest4 24 мая 2017, 10:25

      не стал бы так рассуждать..каждый год уходят какие то игроки из клубов..в этом сезоне видна была заряженность на победу по моему вот главный критерий победы спама!!армейцы сыграли так же ровно как и год назад питер сдал с уходом трех игроков крепкой основы а игроки которые к ним пришли ничуть не лучше остальных в лиге..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 мая 2017, 10:16

      Зависть душит, что у самого ни чего не получилось, а тут у иностранца с первого сезона чемпионство. Порадовался лучше бы за команду.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 24 мая 2017, 09:01

      и этот туда же...вот что матч-тв с людьми творит))

      1
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 24 мая 2017, 09:00

      Валеррррра иди на х....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 24 мая 2017, 08:18

      ну да всё по делу, всё правильно, всё сходится - ребёночек не наш! а то всё раньше провалераверили!... ;)

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      Рейтинг: +2591

      Ral13 24 мая 2017, 07:32

      ЛЧ покажет, кто есть кто...

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      Рейтинг: +651

      andrebest4 > Ral13 24 мая 2017, 10:27

      лч покажет как и в прошлые сезоны что наш футбол ленивый и способен только в ле что то показать в лучшем случае..

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 24 мая 2017, 06:08

      Как хитро пытается завуалировать свою несостоятельность... мол когда я был тренером все играли мощно и было тяжело, а сейчас это так, как два пальца об асфальт. Нехорошо... почему-то я уверен будь у руля Карпин мы бы заняли привычное за последние года с 4 по 6 место...

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