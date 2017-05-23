Карпин: «За последние 7-8 лет это самый слабый чемпионат. Поэтому «Спартак» и стал чемпионом»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин поделился мнением о чемпионстве красно-белых, а также высказался о текущем уровне чемпионата России.

«Мне кажется, что за последние 7-8 лет это самый слабый чемпионат. Были все предпосылки, что «Спартак» может доминировать в этом сезоне. Его главные конкуренты – «Зенит» и ЦСКА – понесли серьезные потери в этом сезоне. У ЦСКА это Еременко и Муса, у «Зенита» – Халк, Гарай и Витсель. Опять же, давайте спокойно посмотрим на следующий сезон и будем делать выводы.

То, что «Спартак» вылетел на ранних стадиях еврокубков – это пошло команде на пользу, а у «Зенита» и ЦСКА еврокубки отбирали силы и эмоции. Данная ситуация тоже повлияла на победу «красно-белых» в чемпионате. Плюс вылет на ранней стадии из Кубка России», – сказал специалист.

Напомним, «Спартак» одержал победу в РФПЛ впервые с 2001 года.