«Терек» расстался с Грозавом, Пирисом, Годзюром и Лебеденко

Четверо игроков «Терека» покинули клуб по истечении срока контрактов. Грозненцы расстались с полузащитниками Георге Грозавом, Факундо Пирисом и Игорем Лебеденко, а также голкипером Ярославом Годзюром.

Грозав выступал за команду из столицы Чечни с 2013 года, проведя 44 матча и забив семь голов. На счету Пириса, также перешедшего в «Терек» в 2013 году, 59 встреч и три мяча. Лебеденко являлся игроком грозненской команды с 2012 года. За это время он принял участие в 132-х поединках, записав в свой актив 18 голов. Годзюр присоединился к «Тереку» в 2008 году и провел в общей сложности 98 матчей.