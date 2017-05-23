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    «Терек» расстался с Грозавом, Пирисом, Годзюром и Лебеденко

    Четверо игроков «Терека» покинули клуб по истечении срока контрактов. Грозненцы расстались с полузащитниками Георге Грозавом, Факундо Пирисом и Игорем Лебеденко, а также голкипером Ярославом Годзюром.

    Грозав выступал за команду из столицы Чечни с 2013 года, проведя 44 матча и забив семь голов. На счету Пириса, также перешедшего в «Терек» в 2013 году, 59 встреч и три мяча. Лебеденко являлся игроком грозненской команды с 2012 года. За это время он принял участие в 132-х поединках, записав в свой актив 18 голов. Годзюр присоединился к «Тереку» в 2008 году и провел в общей сложности 98 матчей.

    Источник: ФК «Ахмат»

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    23.05.2017 15:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 23 мая 2017, 21:29

      Годзюра и Грозава жалко потерять. Пирис так себе а Лебеденко уже не тот возрост. всем удачи в дальнейшем!!!!!

      1
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      Рейтинг: +11

      ИБИ ТЕРЕК 23 мая 2017, 18:31

      надеюсь усиление будет

      0
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 23 мая 2017, 16:51

      крутые перемены походу

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 23 мая 2017, 16:36

      Это уже Кононов начал свою деятельность ? Тогда нужно очень серьезно укрепляться . Все парни играли нормально !

      2
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 23 мая 2017, 16:25

      Посмотрим кого подпишут-а так это потери для Терека

      2
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 23 мая 2017, 16:14

      Грозава нужно было продлевать

      1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 23 мая 2017, 15:29

      Грозав и Годзюр хороши были.

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