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В «Уфе» довольны работой Семака

22 мая 2017, 12:28
8

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги сезона для команды.

Напомним, что клуб из Башкортостана занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Сезон можно оценить на отлично. Все, что мы задумывали, – реализовали. Команда закрепилась в середине таблицы и показывает хороший футбол. Растет не только уровень игры, но и развивается сам клуб «Уфа». Мы двигаемся в правильном направлении.

Дебют Сергею Семаку удался, мы все сделали правильно вместе с ним. Хочу пожелать ему удачи в нашем клубе. Уверен, мы будем покорять вместе все новые и новые высоты. Семак — тренер с большой буквы, это однозначно. Естественно, он только начинающий тренер, и ему нужно двигаться дальше, развиваться и работать. Качества, которые есть у Сергея Семака, позволяют ему стать топ-тренером.

Вчера отмечали окончание чемпионата и занятое место. Ребята и клуб заслужили этот отдых. Немного расслабились на небольшом банкете, прошло все шикарно, всем понравилось. К нам присоединился глава Республики Башкортостан Рустэм Закиевич, который поздравил «Уфу» с окончанием сезона. Хочется сказать ему огромное спасибо, ведь это большая заслуга, что «Уфа» так развивается. Без него не было бы этого успеха», — сказал Газизов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Уфа Семак Сергей
Комментарии (8)
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subbotaspartak
1495447443
А где ещё довольны кроме Спартака? Четырнадцать обиженных наверняка.
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dok66
1495448408
Серега молодец ! В дебютном сезоне отпахал здорово . Дальнейших успехов в Уфе .
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Dgad
1495450996
Зениту надо было Семака ставить в тренеры а не дорогого пенсионера
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Decorhome
1495454967
Молодец Сергей
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NEON-SM
1495465783
Семака в зенит!"
Ответить
Mahone
1495466826
Семак остается,правильно,но можно и в Зенит
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Аскорбин
1495474306
Богданыч молодец.Удачи тебе во всем.
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