В «Уфе» довольны работой Семака

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги сезона для команды.

Напомним, что клуб из Башкортостана занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

«Сезон можно оценить на отлично. Все, что мы задумывали, – реализовали. Команда закрепилась в середине таблицы и показывает хороший футбол. Растет не только уровень игры, но и развивается сам клуб «Уфа». Мы двигаемся в правильном направлении.

Дебют Сергею Семаку удался, мы все сделали правильно вместе с ним. Хочу пожелать ему удачи в нашем клубе. Уверен, мы будем покорять вместе все новые и новые высоты. Семак — тренер с большой буквы, это однозначно. Естественно, он только начинающий тренер, и ему нужно двигаться дальше, развиваться и работать. Качества, которые есть у Сергея Семака, позволяют ему стать топ-тренером.

Вчера отмечали окончание чемпионата и занятое место. Ребята и клуб заслужили этот отдых. Немного расслабились на небольшом банкете, прошло все шикарно, всем понравилось. К нам присоединился глава Республики Башкортостан Рустэм Закиевич, который поздравил «Уфу» с окончанием сезона. Хочется сказать ему огромное спасибо, ведь это большая заслуга, что «Уфа» так развивается. Без него не было бы этого успеха», — сказал Газизов.