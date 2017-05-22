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    В «Уфе» довольны работой Семака

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги сезона для команды.

    Напомним, что клуб из Башкортостана занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

    «Сезон можно оценить на отлично. Все, что мы задумывали, – реализовали. Команда закрепилась в середине таблицы и показывает хороший футбол. Растет не только уровень игры, но и развивается сам клуб «Уфа». Мы двигаемся в правильном направлении.

    Дебют Сергею Семаку удался, мы все сделали правильно вместе с ним. Хочу пожелать ему удачи в нашем клубе. Уверен, мы будем покорять вместе все новые и новые высоты. Семак — тренер с большой буквы, это однозначно. Естественно, он только начинающий тренер, и ему нужно двигаться дальше, развиваться и работать. Качества, которые есть у Сергея Семака, позволяют ему стать топ-тренером.

    Вчера отмечали окончание чемпионата и занятое место. Ребята и клуб заслужили этот отдых. Немного расслабились на небольшом банкете, прошло все шикарно, всем понравилось. К нам присоединился глава Республики Башкортостан Рустэм Закиевич, который поздравил «Уфу» с окончанием сезона. Хочется сказать ему огромное спасибо, ведь это большая заслуга, что «Уфа» так развивается. Без него не было бы этого успеха», — сказал Газизов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.05.2017 12:28
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 22 мая 2017, 20:31

      Богданыч молодец.Удачи тебе во всем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 22 мая 2017, 18:27

      Семак остается,правильно,но можно и в Зенит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 22 мая 2017, 18:09

      Семака в зенит!"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3

      grroznyi85 > NEON-SM 23 мая 2017, 01:23

      Рано пока по моему мнению. Пусть с нашей "Уфой" поработает сезона два. А потом можно и в "Зенит"

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 22 мая 2017, 15:09

      Молодец Сергей

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 22 мая 2017, 14:03

      Зениту надо было Семака ставить в тренеры а не дорогого пенсионера

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 22 мая 2017, 13:20

      Серега молодец ! В дебютном сезоне отпахал здорово . Дальнейших успехов в Уфе .

      2
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 22 мая 2017, 13:04

      А где ещё довольны кроме Спартака?
      Четырнадцать обиженных наверняка.

      2
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