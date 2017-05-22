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    Иско: «Болельщикам не стоит беспокоиться. Я останусь в «Реале»

    Полузащитник «Реала» Иско заявил о нежелании менять клуб.

    «Болельщикам не стоит беспокоиться. Я не собираюсь уходить в другую команду и останусь в «Реале», – сказал 25-летний испанец.

    В нынешнем сезоне Иско забил 11 голов и отдал 10 результативных передач в 41-м матче. Портал Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро. Напомним, в заключительном туре команда Зинедина Зидана оформила первое за пять лет чемпионство страны.

    В марте сообщалось о том, что игроком сборной Испании интересуется «ПСЖ».

    Источник: Twitter

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    22.05.2017 01:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 22 мая 2017, 05:50

      Иско отличный игрок !

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