«ПСЖ» летом поборется за Иско

Полузащитник «Реала» Иско входит в сферу трансферных интересов «ПСЖ», сообщает L’Equipe. В ближайшее летнее трансферное окно парижане готовы будут побороться за испанца.

Напомним, что 24-летний футболист выступает за «Реал» с 2013 года. В его услугах лично заинтересован главный тренер французов Унаи Эмери. Сообщается, что представители игрока недавно встречались с руководством парижан, чтобы обсудить возможный трансфер.

В текущем сезоне Иско сыграл в 28 официальных матчах за «Реал», в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. Его действующий контракт с мадридцами до середины 2018 года.