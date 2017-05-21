Созин: «Интерес «Челси» к Головину? Дыма без огня не бывает»

Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал информацию о том, что полузащитник ЦСКА Александр Головин попал в сферу интересов «Челси». По мнению Созина, 20-летнему россиянину стоит остаться в армейском клубе, поскольку в Англии он не будет получать регулярной игровой практики.

«Интерес «Челси» к Головину? Дыма без огня не бывает. Я за любой отъезд нашего футболиста в серьезный зарубежный клуб. Но если говорить именно о Головине – тут палка о двух концах. Клубу и игроку такой интерес приятен, но получит ли он в Англии игровую практику? Начнет ли он сразу попадать в основной состав? Сейчас ведь в ЦСКА он стабильно играет. А ехать и просто тренироваться с «Челси» – это маловато для игрока российской сборной.

Был Черышев в структуре «Реала», но сколько матчей он сыграл? Если Головина берут в основной состав – это одно, а если в резервный, то это совсем другая история. А в условиях нынешней ситуации ЦСКА еще и большая помощь клубу.

Игрок сам должен решать: готов ли он пройти такое испытание в течение нескольких лет, чтобы зацепиться в «Челси» или нет. Тут можно привести пример с Зинченко. Играл в «Уфе», даже выделялся. Пришел в «Манчестер Сити», и где он теперь? Ничего о нем не слышно. Но если такой интерес действительно есть, то это дорогого стоит», – сказал Созин.